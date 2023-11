'Aquí se me habla español', diputada de Morena causa polémica por discriminar a indígenas

Un video que circula en redes sociales ha desatado una controversia en Veracruz, donde Margarita Corro Mendoza, diputada de Morena y presidenta de la Mesa Directiva de la legislatura estatal, fue captada exigiendo a un grupo de indígenas chinantecos que dejaran de hablar en su lengua durante una reunión.

En el video de aproximadamente 45 segundos, Corro Mendoza se dirige al grupo con la siguiente frase: "Si lo dices en español, te entiendo. Yo respeto su lengua, pero no la hablo. Aquí se me habla de frente, y en español". La diputada también interrumpe a uno de los presentes cuando este argumenta su derecho a hablar su lengua materna, respondiendo que "eso no importa, estamos en una reunión pública".

El encuentro se llevó a cabo con pobladores de la localidad Ideal de Abajo, en el municipio de Tierra Blanca, quienes buscaban discutir la construcción de un camino vecinal que beneficiaría a la comunidad y facilitaría la comercialización de sus productos.

La situación ha generado una ola de indignación en las redes sociales, y diversos actores, incluyendo funcionarios y diputados de Morena, han condenado las palabras de la legisladora. Entre ellos, destacan las voces de Bonifacio Castillo Cruz y Jaime de la Garza, quienes han instado a Corro Mendoza a ofrecer una disculpa pública a los indígenas chinantecos.

En respuesta a las críticas, la diputada veracruzana se ha defendido, alegando que fue "agredida como mujer". Argumentó que el respeto debe ser mutuo y que las conversaciones deben conducirse de manera civilizada, sin groserías ni descalificaciones. Corro Mendoza mencionó que algunas personas la habían tildado de chismosa y afirmaron que no hacía nada, acusaciones que considera como agresiones personales.