Apunta a lo grande

- El jaliciense Raúl López Gómez irradia optimismo al poner en marcha su nueva etapa profesional como jugador de Santos Laguna, de cara al inicio del torneo Clausura 2023 en la Liga MX.

En exclusiva para El Siglo de Torreón, "el Dedos" expuso sus objetivos para el torneo que hoy inicia y para su trayectoria con la camiseta albiverde, con la que lucirá el número 23 en la espalda. López llega a Santos para dar un paso importante en su carrera, luego de pasar por clubes como Chivas, Pachuca y recientemente Pachuca, probará suerte en la institución albiverde, donde tendrá bajo su custodia la banda derecha, con la que tanto han batallado los Guerreros durante los años recientes y que ahora esperan haber encontrado la solución a ese dolor de cabeza.

CÁLIDA BIENVENIDA

Hace un par de semanas, López reportó al campamento Guerrero y de inmediato se puso a disposición del cuerpo técnico, recibiendo una calurosa bienvenida, según describió: "estoy muy contento, me han recibido muy bien la directiva, el cuerpo técnico y los compañeros, es un grupo muy sano y tengo mucha ilusión de empezar bien el domingo contra Tigres, ya queremos estar en la cancha".

Las referencias que tiene Raúl de su nuevo club, las captó desde pequeño, cuando una histórica dupla lo cautivó: "veía mucho los partidos de Santos cuando yo era chico, me gustaba mucho cómo jugaban "El Pony" Ruiz y Jared Borgetti, con muy buenos centros del Pony y Jared muy letal en el área, eran muy buenos partidos en el anterior estadio y con la gente se sentía un gran ambiente. Ahora que vi estas instalaciones del TSM, son de primer mundo, la verdad es que me sorprendieron y nos ayudan mucho a ser mejores en nuestro trabajo".

"Fue un fichaje muy rápido, una semana antes de que se concretara me dijeron que había interés y de inmediato le dije a mi agente que hiciera lo posible para venir acá, yo tenía muchas ganas de venir a un club como Santos, que siempre está peleando por el título. El torneo pasado hicieron un muy buen trabajo, quedaron en tercer lugar, lamentablemente se quedaron en cuartos de final, pero es un equipo que siempre está compitiendo por el título. Yo vengo de perder una final, queda como una experiencia, pero estoy muy agradecido con el Deportivo Toluca por todo lo vivido y por las facilidades para llegar acá a Santos", agregó sonriente el defensor y volante.

NUEVO LAGUNERO

En cuanto a su adaptación a la ciudad y sus compañeros, Raúl dijo no tener ningún problema en absoluto, pues todo está fluyendo de maravilla y ha recibido excelentes referencias: "son muy amables aquí en Torreón, la gente es muy agradable, ya me habían comentado que cuando alguien llega a vivir a Torreón, ya no se quiere ir. Hace una semana me encontré a Oswaldo Sánchez en el aeropuerto y me platicó todo lo bueno de este club, de la ciudad, me dijo que se sintió siempre como en su casa y me aseguró que voy a disfrutar mucho el estar acá".

Por parte de sus nuevos compañeros, "El Dedos" también ha recibido empatía: "ya conocía a Gibrán Lajúd de selecciones inferiores y por eso de inmediato he hecho conexión con él, pero también conocía como rivales a Omar Campos, al "Mudo" Aguirre, a Acevedo, Dória, me he llevado bien con todos, con Harold, con Roni, la verdad es que es un grupo muy sano, ya estoy acomodado en casa acá y ya me juntaré con mis compañeros, que me ayudaron a pasar bien el cambio al Año Nuevo, es un grupo muy bueno", describió.

APORTE EN LA CANCHA

Los entrenamientos en TSM, han permitido a Raúl López descifrar lo que Eduardo Fentanes le exigirá en la cancha para ayudar a los Guerreros a ganar partidos, por lo que el refuerzo santista está listo para luchar por la titularidad: "Santos es un equipo muy ofensivo, en los últimos torneos ha sido de las mejores ofensivas, así que me han pedido sumarme mucho al ataque, sin descuidar mi responsabilidad, que es la defensiva en la lateral derecha, pero acompañando al ataque del equipo. Me he sentido cómodo con la dinámica, la intensidad del equipo, me he adaptado bien, ayuda que no hay altura acá en Torreón y yo vengo de un lugar de gran altitud, así que me han caído bien los entrenamientos del profe (Nicolás) Maidana".

Finalmente, López envió un mensaje a los aficionados santistas, ante quienes se presentará este domingo en el estadio Corona: "siempre que me ha tocado jugar acá como visitante, he visto el calor de la gente, es una afición muy noble que apoya siempre al equipo y ahora estoy muy contento de que es mi familia, es mi afición. Los esperamos aquí el domingo, contra Tigres, que va a ser un partido muy bueno y que esperamos ganarlo", concluyó.

CAMISETAS

