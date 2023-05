Aplican dosis de vacuna Abdala a internos del Cefereso de Ramos Arizpe

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila acudieron al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), en donde realizaron la aplicación de más de mil 600 vacunas contra la COVID-19, a personas vulnerables privadas de su libertad.

La coordinadora de Salud Pública y especialista en epidemiología, doctora Guillermina Álvarez Santana, explicó que seis brigadas conformadas por tres personas cada una, correspondientes a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 82, 91, 2, 88, 3 y del HR de IMSS Bienestar, acudieron este viernes a las instalaciones del CEFERESO de Ramos Arizpe.

Abundó que, si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud emitieron un pronunciamiento en el sentido de que la pandemia ha terminado, la COVID-19 continúa en fase endémica y aunque pocos, en las unidades médicas aún se presentan casos y todavía hay algunas defunciones en población vulnerable, de ahí que el IMSS continúa la vacunación.

Señaló que en el CEFERESO se tiene identificada población que vive con factores de riesgo y por lo tanto con la posibilidad de presentar complicaciones en caso de que llegaran a infectarse con virus del SARS-CoV2.

Las inoculaciones correspondieron tanto a refuerzos como inicios de esquema.

Finalmente, la médica expuso que el biológico también se encuentra disponible a la población de 18 o más años, sea o no derechohabiente, en las unidades No. 2, 73 y 91 de Saltillo; No. 7 y 9 de Monclova; No. 16, 66 y 80 de Torreón y en la UMF No. 83 de Matamoros.