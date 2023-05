'Apedrean unidades de taxis en colonias'

Entre transportistas locales independientes persiste la percepción de inseguridad por hechos delictivos que comentan entre ellos mismos, pero que en muchas ocasiones no se oficializan a través de la denuncia correspondiente; ya que constantemente se escuchan casos de compañeros que son asaltados en distintos puntos de la ciudad de Durango, por lo que van con cautela a colonias de la periferia y otras que ya no están tan lejanas como Valle Verde.

"Afortunadamente a nosotros es muy poco, pero si he escuchado a los demás compañeros que los han asaltado cada rato, entonces no sabemos cómo esté la vigilancia, la inseguridad es de todos no nada más de los taxistas pero somos los que más transitamos", comentó el presidente de Transportistas independientes Mercado AC, Juan José Mercado Rodríguez.

Explicó que inclusive en lugares como la colonia Gobernadores y otras de la periferia ha habido casos en los que han apedreado los vehículos.

"Hay una como banda de cholos que están apedreando los vehículos y quebrando vidrios, a algunos quitándoles los vehículos y las bandas ahí siguen", dijo.

No obstante, reconoció que no hay denuncias formales. "A veces no las presentan porque no pasa nada, nada más les dicen que están investigando, pero nada (...) o si los detienen al ratito ya van y casi se burlan de nosotros: ya ando aquí afuera, cómo ve", lamentó.