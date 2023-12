Apache lleva la cumbia lagunera al Mercadito Navideño

La Comarca Lagunera cuenta con lugares y artistas emblemáticos que forman parte de la historia de la región. El Mercadito Navideño de la Calle Ildefonso Fuentes y Tropicalísimo Apache, son ejemplos de ello.

El Siglo de Torreón reunió a los intérpretes de Viento en dicho sitio que cumple 73 años de tradición.

Ahí, los artistas cantaron un villancico, charlaron sobre sus costumbres navideñas y convivieron con los vendedores del mercadito y las personas que compraban en ese momento.

No se queda con las ganas. Eddier se compró este "Batman". (VAYRON INFANTE / EL SIGLO DE TORREÓN)

Don Arturo Ortiz, Arturo Ortiz Junior, Francisco Santacruz, Eddier Rivas y Javier Leal llegaron uno a uno por medio de las diversas entradas del mercadito.

Las personas los veían contentos. "¿Es don Arturo Ortiz?", preguntó una abuelita a su nieta, quien le dijo, "Sí 'abue', si es", y enseguida ambas le pidieron una selfi del recuerdo.

Le gustaron. Francisco adquirió luces para el pino de Navidad. (VAYRON INFANTE / EL SIGLO DE TORREÓN)

Eddier aprovechó para comprar unas luces y una figura de "Batman", uno de sus personajes favoritos de los cómics.Después de caminar por los pasillos, los "Apaches" se concentraron en la parte en la que terminan las luces y figuras de nacimiento para comenzar los locales de heno o gobernadora.

Don Arturo Ortiz sonríe y lo primero que recuerda es que él vivió parte de su infancia justo en la calle Ildefonso Fuentes. "Yo nací a una cuadra y media del mercadito por Bulevar Revolución y la Ildefonso Fuentes. Siempre andaba de chavillo corriendo por estas calles y luego estudiaba en la Centenario y me iba solillo caminando por aquí", recordó el líder de la agrupación.

En las compras. Arturo Ortiz se llevó las tradicionales luces de bengala. (VAYRON INFANTE / EL SIGLO DE TORREÓN)

Javier Leal continuó la charla y destacó que, sin duda, 2023 ha sido relevante para Tropicalísimo Apache. "Tuvimos mucho trabajo. Llegó mucha felicidad desbordante para el grupo y para toda la gente que nos rodea".Aunque las bendiciones llegaron para el grupo local, en este año que agoniza, Ortiz reconoció que sí pasaron, sobre todo él y su familia, por momentos complicados luego de que su hijo Logan falleciera.

"Me dolió bastante. Nadie está preparado para asimilar una muerte y más la de un hijo. Ni modo, así es la vida y hemos continuado trabajando".

Mientras los comerciantes del mercadito no perdían detalle de la presencia del grupo, el vocalista, Eddier Rivas, compartió que se siente orgulloso de ser parte de Tropicalísimo Apache.

"En enero voy a cumplir 11 años en la agrupación. Ya todos son mi familia. Veo como un lujo ser parte de Apache, le confieso que a veces no me la creo."

Contento. Arturo Ortiz Junior vio la mercancía de cada local. (VAYRON INFANTE / EL SIGLO DE TORREÓN)

"Siento que tenemos un público muy buena onda, bonito y respetuoso", contó Eddier y Don Arturo agregó que, "dicen que somos el grupo más querido".

La historia de Tropicalísimo Apache es extensa. Los laguneros han sabido ganarse el cariño del público pese a la llegada de nuevos géneros y propuestas. Esto no ha sido fácil, explicó el guitarrista Francisco Santacruz.

"Las influencias musicales que hemos tenido, principalmente de Don Arturo el granito que cada uno de los demás ponemos, han logrado que el público tenga una conexión con nosotros que sigue manteniéndose".

En ese sentido, Arturo Ortiz Junior recalcó que la cumbia lagunera también llegó para quedarse.

Para el nacimiento. Javier llevó algunas figuras a su hogar. (VAYRON INFANTE / EL SIGLO DE TORREÓN)

"La cumbia lagunera ya se ha hecho una cultura. Ha trascendido a través de otros estados como Sonora o Aguascalientes. Tengo amigos que andan laborando en Europa o en Estados Unidos y me han mandado videos en donde hemos visto que ponen música de Apache en bares de esas naciones".

Don Arturo Ortiz mencionó que uno de sus objetivos para 2024 es que Apache regrese a tierras centro y sudamericanas. "Ya hemos ido para Centro y Sudamérica. Me han estado llegando regalías de Europa, de igual manera es un continente que queremos conocer y buscar promoción entre los medios de allá".

RAPIDITAS NAVIDEÑAS

Cada uno de los miembros de Apache contestaron preguntas sobre la Navidad

- ¿Qué regalo le trajo Santa que no le gustó?, "Me regalaron una pelota, pero era de plástico y no pesaba nada, yo lo que quería era un balón de cuero": Don Arturo Ortiz.

- De todos los antojitos navideños, ¿Cuál es el que no te gusta?: "El pavo no me gusta. Se me hace muy seco": Eddier Rivas.

- ¿Cuál es el obsequio que nunca te llego de niño?: "Una autopista, y es fecha que me la quiero comprar y nada": Arturo Ortiz Junior.

- ¿Qué no te gustaría que te regalen en estos días?: "Las corbatas porque no me gustan, ni sé ponérmelas": Javier Leal.

- La Navidad trae situaciones bonitas, pero ¿Te ha tocado una Navidad difícil?: "Tuve carencias de niño, pero eso no importó porque en mi casa somos muy unidos": Francisco Santacruz.