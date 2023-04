Anuncian salida del soundtrack de Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Revelada recientemente por James Gunn, la lista de canciones de Guardians of the Galaxy Vol. 3: Awesome Mix Vol. 3 Original Motion Picture Soundtrack es una colección de 17 canciones que se lanzará en CD y descarga digital el 3 de mayo.

La banda sonora también estará disponible en vinilo de 12 y 2 LP el 5 de mayo y será seguida por la versión en casete el 7 de julio.

El álbum digital Guardians of the Galaxy Vol. 3 Original Score con música del compositor John Murphy ("The Guardians of the Galaxy Holiday Special", "Suicide Squad") se lanzará el 3 de mayo.

Algunos de los temas que vienen con Creep, Crazy On You, Since You Been Gone, In the Meantime, Reasons, San Francisco y Poor Girl.

En Guardianes de la Galaxia Vol. 3 de Marvel Studios, nuestra querida banda de inadaptados se está acostumbrando a la vida en Knowhere. No pasa mucho tiempo antes de que sus vidas se vean afectadas por los ecos del turbulento pasado de Rocket. Peter Quill, todavía tambaleándose por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket, una misión que, si no se completa con éxito, podría conducir al final de los Guardianes tal como los conocemos.

La película está protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel como Groot y Bradley Cooper como Rocket, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter y Maria Bakalova.