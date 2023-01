Anuncian convocatoria para participar en eliminatorias regionales de atletismo

El Instituto Municipal del Deporte en Lerdo, en coordinación con la Asociación Estatal de Atletismo de Durango y de la Federación Mexicana de Atletismo, convocan a jóvenes atletas y clubes para participar en la eliminatoria de la etapa regional, en busca de su pase a las competencias a nivel estatal.

El director del Instituto Municipal, Jesús Balderas Antuna, informó que la justa deportiva se llevará a cabo el próximo 4 y 5 de febrero, en las instalaciones de la Unidad Deportiva Francisco Sarabia, invitando a los interesados de los Municipios de Lerdo, Gómez Palacio, Tlahualilo, San Luis del Cordero y San Juan de Guadalupe para participar en esta competencia.

Señaló que, en conjunto con la Asociación de Atletismo en el Estado, se hizo del conocimiento de dicha convocatoria a las escuelas, clubes y grupos de atletismo de la región, no obstante, buscarán acercar a las escuelas educativas y deportistas independientes para su participación.

“Queremos que sea una fiesta atlética aquí en Lerdo, buscando a los mejores representantes para la clasificatoria estatal, para nosotros como municipio es una gran oportunidad para que los lerdenses sean los mayores representantes”, dijo.

Las categorías que estarán en juego serán; sub 16 (14 – 15), sub 18 (16 – 17), sub 20 (18 – 19) y sub 23 (20 – 22), las inscripciones están abiertas en la Unidad Deportiva Francisco Sarabia, bulevar Miguel Alemán, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.