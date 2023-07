Anuncian cirugía de columna sin costo para Dirce, joven con escoliosis idiopática

Reír hasta que le duela la panza y estudiar Danza Folklórica es lo primero que hará Dirce Karina de 19 años de edad después de que sea intervenida por una escoliosis idiopática que padece desde que era niña. Es una deformidad de la columna vertebral y en este caso, no se encuentra una causa específica que explique su desarrollo; su prevalencia se aproxima al 2% de la población.

Un golpe que recibió a sus once años alertó a sus padres Irene y Felipe habitantes de la localidad de El Huarache de Lerdo y originarios del estado de Michoacán. La familia Rodríguez Reyes vende elotes a bordo de un vehículo por las calles de Torreón por lo que era imposible para ellos reunir más de 600 mil pesos para pagar la cirugía de su hija en una clínica particular. En todo este tiempo, Dirce ha tenido dolores en la columna y dice que como una de sus costillas oprime un pulmón, cualquier esfuerzo físico la agita. Por ejemplo, no puede reír a carcajadas con sus hermanas Cassandra y Cristina, de 6 y 12 años.

Una luz en el camino la encontraron gracias a la Fundación “Te Quiero Ver Feliz” , el Sanatorio San José de Gómez Palacio, Ortemar y Laboratorios Pisa. Las instituciones unieron esfuerzos para apoyar en la cirugía de columna a Dirce y cambiarle por completo la vida. La intervención se realizará sin ningún costo a finales de agosto de este año y estará a cargo de un equipo multidisciplinario encabezado por el médico Santiago González Villa, especialista en Traumatología y Ortopedia y con especialidad en cirugía de columna compleja. El procedimiento quirúrgico tiene una duración de entre 7 y 10 horas y se espera que sea todo un éxito.

Esta mañana se dieron a conocer todos los detalles de la cirugía además de que se celebró una firma de un convenio entre el Sanatorio San José y dicha Fundación con el fin de ayudar a personas como Dirce en sus procedimientos quirúrgicos y mejorar su calidad de vida.

Acudió Dirce y su familia; el médico Santiago González Villa; Paulina Tovar González, directora de Fundación Te Quiero Ver Feliz; Jorge Gálvez, gerente de Laboratorios PISA; Iván Moreno, director general de Ortemar; Juan Ángel Esquivel, propietario del restaurante Marquesa, Juan Ávalos y Santiago Ávalos, miembros del Consejo Administrativo del San José Sanatorio, además de Mario Villarreal, director de San José Sanatorio.

Al término del anuncio y visiblemente emocionada, Dirce dijo que terminará el sufrimiento de muchos años y que ahora se convertirá en alegría. “Quiero reír hasta que me duela la panza. Me siento muy emocionada, lo veíamos muy lejos y ya está aquí, ya es una realidad”.

En su intervención, Juan Ávalos comentó que se deben a la comunidad de la Comarca Lagunera y que son muy afortunados en dedicarse a recuperar la salud de las personas. Destacó que es la primera vez que se realizará una cirugía de este tipo en esta institución.