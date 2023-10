Anuncia unidad en medio del caos

El municipio de Matamoros fue el lugar para la firma del compromiso de unidad en el estado de Coahuila, entre militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de cara al proceso electoral federal.

El estadio de beisbol Horacio Piña fue la sede donde miles de personas de La Laguna y de otros municipios de la entidad se congregaron para recibir a la coordinadora de la Defensa Nacional de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, quien estuvo acompañada del dirigente nacional del partido, Mario Delgado, entre otras figuras nacionales y locales.

El evento fue para la toma de protesta de los Comités de la Cuarta Transformación y estaba programado para las 11:30 horas pero el equipo cercano notificó que se realizaría hasta las 13:00 horas, debido al retraso del vuelo por las condiciones climatológicas, incluso estaba programado un evento en el municipio de San Pedro para las 14:30 y se canceló. Previo al traslado a Matamoros, se tenía programada una rueda de prensa en Torreón, la cual se reagendó para las 15:30 horas.

En su discurso, Sheinbaum Pardo hizo el llamado a la unidad en Coahuila, pues reconoció que, por no hacerlo no les fue bien, en la pasada elección a diferencia del Estado de México, en donde la maestra Delfina ganó.

"¿Qué quiere decir unidad? Unidad primero con el pueblo, esa es la más importante, no solo entre nosotros, donde a veces nos repartimos los puestos entre nosotros, no, es unidad con el pueblo, con las causas con las que luchamos, cada vez que a alguien no le toque ganar una encuesta, que piense en la gente más humilde de Coahuila, en las necesidades y que no piense en su persona".

PROYECTOS INSIGNIA

Habló sobre los proyectos insignia del gobierno federal como el Tren Maya o Sembrando Vida, de los cuales dijo que nunca se habían visto en algún lugar del mundo, que van a dar empleo y desarrollo al sureste del país.

En el caso de La Laguna, cuestionó las veces que los presidentes venían a prometer que habría agua, pero ahora será una realidad con Agua Saludable para La Laguna. Como esos, puso otros ejemplos, entre ellos el rescate de Pemex y de CFE. Mencionó que como jefa de Gobierno de Ciudad de México construyó dos universidades y es justamente lo que quiere para los jóvenes, que estudien, que se preparen y que no los quiere con las bandas delictivas.

Dijo que para que eso se logre, tiene que haber unidad, reiteró, por eso hizo el llamado a los coahuilenses para que así sea, "que siga el proyecto del gobierno para que se erradique toda corrupción, que no quede nada de los anteriores gobiernos.", enfatizó.

Incluso dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa para que se eliminen 14 iniciativas, de las cuales 12 no son legales y son parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues cada ministro gana 300 mil pesos mensuales y aparte otros apoyos, por eso buscarán que los ministros sean electos por el pueblo.

Ese fue parte del discurso que ofreció la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien en repetidas ocasiones era interrumpida por los asistentes al grito de ¡presidenta, presidenta!

El dirigente del partido Mario Delgado hizo el mismo posicionamiento y reiteró que deben trabajar para continuar con el proyecto del gobierno, sobre cualquier interés personal, por legítimo que sea, y que debe prevalecer el interés del proyecto de nación; "la doctora Sheinbaum ha dicho que el movimiento debe seguir creciendo e invitar a más mujeres, hombres, de buena voluntad, que quieran sumarse, que no les gusta lo que pasaba antes y que ahora el país tiene una ruta diferente con la Cuarta Transformación".

Resaltó que en la última encuesta, Claudia es la que aventaja con 60 puntos en la preferencia ciudadana para la Presidencia de la República y repitió que es ella quien continuará con el proceso histórico de la Cuarta Transformación y se ratifica en la gran respuesta que tiene, en los 70 días que lleva de recorrido por distintos puntos del país.

"Estamos a menos de ocho meses de la elección presidencial, una elección que va a ser definitiva para el destino que va a tomar nuestra patria y solo hay dos posibilidades: una, es que continúe el gobierno del pueblo y para el pueblo; y la otra, que regrese la corrupción, que regrese la robadera, que regresen los privilegios".