Anticipan difícil ciclo agrícola

Dada la sequía que ha sufrido el estado y parte del país, campesinos laguneros prevén un Ciclo de Riego Agrícola muy difícil para el 2024, por lo que esperan ayuda de las autoridades para hacerle frente.

Así lo dio a conocer Hipólito Pasillas, dirigente y presidente de la Lucha Agraria Gómez Palacio, quien consideró que además de la falta de lluvia, el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, a la larga provocará la reducción en el volumen de riego. "Se prevé un Ciclo Agrícola difícil por la sequía que ha estado azotando en el estado y la mayor parte del país, pero sobre todo el estado. Aquí gracias a las lloviznas que se registraron nos ayuda pero esto no incrementa una gran cantidad en la presa y se prevé un ciclo difícil", insistió Pasillas.

Al momento, el Comité Hidráulico no ha definido el volumen a autorizar para el próximo ciclo.

"Tengo entendido que el Comité Técnico no ha decidido todavía, y ojalá no lo decida todavía hasta que tengamos algo más porque con una hectárea y media a dos, no es suficiente para subsistir un campesino y le reducen algunas áreas pues menos".

Y es que, explicó que los 900 millones de metros cúbicos que se han autorizado en promedio, no es suficiente.

"900 millones de metros cúbicos, tienen muchos años, no ha sido suficientemente porque hay módulos que dan 2 auxilios, y eso no es suficiente para el buen desarrollo de la planta. En cada ejido se organizan o negocian que les den dos a dos y media hectáreas", explicó el dirigente.

Ante una posible reducción en el volumen, que incluso podría generar un miniciclo agrícola para el próximo año, dijo que ante este panorama se buscará ayuda sobre todo del Gobierno del Estado.

"Tendremos que verlo y tocar puertas incluso con el gobernador (Esteban Villegas) pues para que nos ayude sobre todo al sector social porque el sector privado ellos riegan todo lo que tienen en su superficie a parte que tienen sus norias".

Sobre el proyecto de Agua Saludable, el cual consideró como muy bueno, a la larga será perjudicial para los campesinos.

"Nos va a perjudicar porque va a ir reduciendo poco a poco la dotación de agua que nos van a estar dando año con año, porque es lógico que se le dé prioridad al consumo humano pero también recuerden que la presa fue construida con fines agrícolas, con el fin de que los campesinos subsistan de ahí, y al ser recorte de lo que viene siendo su dotación, lo que va pasar es que van a ir vendiendo,y va a pasar a los tiempos de los latifundios, si ya estamos, al rato vamos a estar igual o peor", comentó Pasillas.