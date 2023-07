Ante cambios en Noticieros Televisa, usuarios de redes sociales piden el regreso de Paola Rojas

La mañana de este viernes, el canal de noticias de Televisa N+ anunció la reestructuración de su horario matutino, dejando fuera al periodista Genaro Lozano.

Por medio de un comunicado, la empresa informó los cambios que tendrá la nueva oferta matutina.

"A partir del próximo 7 de agosto, dada su gran aceptación, extenderán su horario los espacios noticiosos matutinos de Las Noticias y Despierta. Con el compromiso de informar oportunamente a sus audiencias televisivas y digitales, N+ ajustará la estructura de su barra noticiosa matutina a partir del próximo 7 de agosto de 2023", se lee en el comunicado.

Aunado a ello, detalló cómo quedarán definidos los horarios. "El noticiero Las Noticias, con Carlos Hurtado, extenderá su horario para ser transmitido de 5:50 a 7:00 am, de lunes a viernes, por las estrellas, ViX y nmas.com.mx; mientras que Despierta, el espacio noticioso que conduce Danielle Dithurbide, también por las estrellas, ViX y nmas.com.mx, ahora se transmitirá de 7:00 a 9:00 am".

Asimismo, señaló que cada hora tendrá diferente dinámica:

- La primera hora, junto con Enrique Campos, Despierta le llevará toda la información, investigación, entrevistas y debates de los temas que marcan la agenda nacional e internacional.

- En la segunda hora, Eduardo Salazar se suma, junto con un gran equipo de colaboradores, para llevarle un programa que, además de las noticias, ofrecerá contenidos útiles y entretenidos de vida y estilo, cultura y espectáculos; noticiero y magacín en un solo programa.

Por su parte, el conductor Genaro Lozano se despidió de su audiencia que, durante 6 meses, lo acompañó en el noticiario. "Hoy es mi último programa al frente de 'Por las mañanas', y quiero agradecerles con el corazón, de verdad, con el corazón, por haberme acompañado y por mantener este espacio noticioso como el más visto del día en el país, en México", dijo.

"Gracias a mis colaboradores, a todo mi equipo, son los mejores, me llevó una enorme, una gran lección de vida y por supuesto su cariño", añadió.

Finalmente, aclaró que participará en el diseño de nuevos proyectos, además de seguir siendo parte de la mesa de Tercer Grado.

Usuarios piden regreso de Paola Rojas

En noviembre de 2022, se dio a conocer que la periodista Paola Rojas saldría del programa "Al Aire" para ser conducido por Genaro Lozano en enero de 2023.

En aquel entonces N+ detalló que Paola Rojas , columnista de EL UNIVERSAL, dirigiría y conduciría un nuevo programa. "Este nuevo proyecto fortalecerá la apuesta digital de N+ Media a través de una propuesta de mayor cercanía con las audiencias digitales".

Sin embargo, tras la salida de Lozano, usuarios de redes sociales pidieron el regreso de la presentadora de noticias.

"Jajaja no aguantó ni un año, no debieron haber quitado a @PaolaRojas. Gravísimo error", "Que regrese Paola Rojas", "¿Dónde estás @PaolaRojas, Dónde estás???", "Que bueno, ya era hora de que se fuera, no fue buena decisión cambiar a Paola Rojas", "¡Regresen a @PaolaRojas nunca se debió ir!", son algunas reacciones de internautas.

¿En dónde ver a Paola Rojas?

La periodista tiene un noticiario en N+, donde da las noticias de manera breve y concisa en redes sociales.

También forma parte del elenco del programa "Netas Divinas" en Unicable, así como también escribe como columnista en EL UNIVERSAL.