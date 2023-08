Anne Hathaway protagonizará película inspirada en Harry Styles: ¿de qué trata?

La actriz Anne Hathaway será la protagonista de la próxima película de Amazon Prime, la cual se trata de una historia inspirada en el cantante Harry Styles.

Fue hace un par de días cuando se dio a conocer que Anne Hathaway protagonizará la nueva película de Amazon Prime titulada The Idea Of You, en la cual su personaje principal masculino está inspirado en Harry Styles y su época en One Direction.

El libro cuenta como una mujer de 40 años que termina enamorándose del artista favorito de su hija, luego de verlo en una presentación. A pesar de que por el momento se desconoce quién interpretará al protagonista, se espera que las grabaciones empiecen en octubre.

Esta historia está inspirada en el libro de Robinee Lee.

Durante una entrevista con Vogue en 2020, la autora contó que el objetivo principal de este libro va más allá de la relación entre Hayes y Sophie.

"Se suponía que era una historia sobre una mujer que se acerca a los 40 y reclamaba su sexualidad, descubriéndose a sí misma, justo en el punto en que la sociedad tradicionalmente descarta a las mujeres como deseables, viables y completas", señaló.

En tanto al personaje de Hayes Campbell, mencionó que no solo se inspiró en Harry Styles durante su época como miembro de One Direction, sino también en su esposo Erik Hayes, el actor Eddy Redmayne y el Príncipe Harry.

¿De qué trata Idea Of You?

La historia comienza cuando el exmarido de la protagonista no va con su hija de 15 años a Coachella, por lo que Sophie, su madre, asiste junto a ella para ver a su boy band favorita llamada August Moon, ahí la mujer conoce a Hayes Campbell, vocalista principal del grupo.