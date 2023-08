Anitta sorprenderá a sus fanáticos con nueva música

De vuelta y bastante candente, Anitta, desata un nuevo paquete de tres canciones tituladas Funk Generation: A Favela Story vía Republic Records/Universal Music Latino.

La artista labró el camino para Funk Generation: A Favela Love Story con el éxito internacional Funk Rave, que se acerca a los 25 millones de reproducciones en Spotify, además de los casi 15 millones de reproducciones del vídeo musical en YouTube.

Variety calificó el tema de “alegre” y Rolling Stone de "vibrante y optimista".

Este paquete incluye dos sencillos nuevos Casi casi y Used To Be, que serán acompañados por videos musicales que contarán esta historia en tres partes.