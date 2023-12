Animes que ‘rompieron el internet’ en 2023

Cada año la industria del anime consigue más visibilidad entre la sociedad, y el 2023 no fue la excepción, pues varias obras dieron bastante de qué hablar.

Sea por sus producciones, capítulos, polémicas y hasta muerte de los personajes, este año el anime volvió a demostrar que tiene bastante por ofrecer, impactando dentro y fuera de redes sociales.

Aquí te presentamos 5 ocasiones en que el anime ‘rompió’ y traspasó las barreras del internet.

Shingeki no Kyojin

A más de 10 años de su estreno, la adaptación animada de la obra del mangaka Hajime Isayama concluyó durante 2023, volviéndose uno de los animes más esperados por los fanáticos.

Luego de cuatro temporadas y cuatro películas recopilatorias, la adaptación animada de Shingeki no Kyojin consiguió lo que pocas obras niponas han hecho: atraer público ajeno al mundo del anime.

La obra presenta un mundo donde los humanos se ven obligados a recluirse en enormes murallas para protegerse del ataque de unos enormes seres antropomórficos conocidos como titanes.

El atractivo de la primicia sumado a los misterios que se van desentrañando con el transcurso de la historia, volvieron a Shingeki no Kyojin uno de los animes más populares de la actualidad. Por supuesto, su final no sería la excepción, pues pese a que cuando ocurrió en el manga no fue del agrado de todos, sí que su versión animada convenció más a los fans, acaparando tendencias en redes sociales durante su estreno.

https://youtu.be/gEvOsi7mqqk?si=NAiNCIblyI8FEeyQ

One Piece

¿Qué no ha hecho One Piece a sus más de 26 años de publicación?

Sin duda es el tiempo de One Piece, pues si no fuera suficiente con su adaptación animada, la cual lleva casi 25 años al aire, sus 15 películas recopilatorias, varios videojuegos y un sin fin de colaboraciones, el 2023 sorprendió con el estreno del ‘live action’.

Pese a la poca fe que se le tenía a Netflix, productora a cargo del proyecto, el público se llevó una gran sorpresa con la adaptación a la ‘acción real’ de esta obra.

Con sólo ocho episodios, la producción de Netflix consiguió abarcar más de 40 capítulos del anime, resumiendo algunos acontecimientos sin dejar atrás detalles y personajes importantes, lo que incluso atrajo la atención de público ajeno a la obra.

Pero el ‘live action’ no fue lo único que volvió tendencia a One Piece en 2023, pues también llamó la atención el final del arco de ‘Wano’ en el anime, el más largo hasta el momento.

Además, los memes no se quedaron atrás, confirmando que pese al tiempo One Piece no pasa de moda.

Jujutsu Kaisen

Uno de los ‘shonen’ actuales que han tenido gran relevancia desde el estreno de su anime en 2021, acaparó la atención este 2023 y no sólo por la adaptación del arco de Shibuya, sino por las múltiples muertes de personajes principales que han ocurrido en la historia.

Y es que incluso la muerte de uno de estos personajes provocó todo un movimiento dentro y fuera de redes sociales, pues los fans no tardaron en mostrar su opinión y condolencias por dicho acontecimiento.

El impacto de la muerte de ‘Gojo’ llevó a varios fans a rendirle tributo en una estación del Metro de Chile, donde se promocionaba la serie con la imagen de dicho personaje.

Fue tanto el impacto del movimiento que las autoridades chilenas tuvieron que remover algunas ofrendas que obstruían el paso peatonal en el Metro.

(ESPECIAL)

Oshi no Ko

La obra de Aka Akasaka y Mengo Yokoyari, recibió su adaptación animada este 2023 con un total de 11 episodios.

Sin embargo, fue el primer capítulo, el cual cuenta con más de una hora de duración, el que acaparó la atención del público, pues la historia enfocada a la vida de las ‘idols’ en Japón se vio retratada en ‘Ai Hoshino’, una chica que a sus 16 años debe lidiar con el peso de su carrera y, además, ocultar el embarazo y nacimiento de sus gemelos.

La trama sumada al final del capítulo impactó bastante a los fanáticos, y Oshi no Ko se posicionó por varios días en las principales tendencias de redes sociales.

Pese a que el resto de la serie no pudo obtener la atención que consiguió con su primer capítulo, se ha anunciado la segunda temporada para el 2024.

Las producciones de Hayao Miyazaki y Makoto Shinkai

Aterrizando en el mundo cinematográfico, el anime se ha abierto camino con grandes producciones y el 2023 no fue la excepción.

Suzume estrenada en 2022 y que llegó a cines occidentales este año, se posicionó como una de las producciones animadas más aclamadas por el público, y no es para menos, pues las obras de Makoto Shinkai nunca decepcionan y siempre se caracterizan por ser historias brillantes que mueven los sentimientos de más de uno.

Asimismo Hayao Miyazaki tampoco se quedó atrás este año con el estreno de El Niño y la Garza, obra que al igual que varias producciones de Ghibli, ha sabido cautivar al público con su historia y producción.

Ambas obras animadas se encuentran nominadas a los Golden Globes 2024, además de ser dos de las favoritas para ganar en los Oscars 2024.