Angelique Boyer y Sebastián Rulli 'se derriten de amor' en su aniversario

Cada vez son menos las parejas que hacen durar su relación, las separaciones y los divorcios están a la orden del día, pero en el mundo de la farándula hay un par de enamorados que siguen sumando años juntos y se han vuelto consentidos del público, Sebastián Rulli y Angelique Boyer.

La parejita, que cautivó a los televidentes en 2011 en la telenovela "Teresa", donde Angelique interpretó a una mujer interesada que termina enamorándose de su profesor Arturo de la Barrera, al que dio vida Rulli, llevó ese romance a la vida real, y hoy celebran su noveno aniversario de novios.

El matrimonio y los hijos no se incluyen en la vida de la pareja, Boyer ha dicho en varias ocasiones que así como están son felices, eso sí, convive y se lleva muy bien con Santiago, el hijo que el argentino tuvo con la conductora Cecilia Galeano.

Rulli y Boyer intercambian mensajes románticos

Una romántica dedicatoria fue lo que el actor de 48 le escribió a su novia, la actriz de 35, quien le hizo una peculiar propuesta a su amor a través de un poema; Sebastián Rulli le agradeció a Angelique por lo que ha significado su presencia en la su vida, y le reiteró lo enamorado que está de ella y el deseo que tiene de seguir juntos para siempre.

"Mi Cielo, hoy celebramos 9 años unidos por este amor. Nuestra historia ha sido una montaña rusa de emociones, aventuras y aprendizajes, y cada día me hace más feliz saber que te tengo a mi lado. Tu amor ha sido mi mayor fuente de apoyo y motivación. Gracias a ti, he crecido y me he convertido en una versión mejor de mí mismo. Tu presencia en mi vida ha transformado mi mundo, llenándolo de alegría, felicidad y amor inmenso. Hoy celebro, agradezco y brindo por estos 9 años, pero también por los infinitos años de felicidad que aún nos esperan. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Feliz Aniversario… Mi Amor", se lee.

Mientras que Angelique Boyer le hizo varias propuestas a su novio a través de un poema titulado "Dime que sí", en el cual se lee: "Y si quieres vamos por ahí, a enloquecer sin miedo, a querernos fuerte, a reírnos de todo, a bailar, a cantar y a embriagarnos de amor. Ven, toma mi mano y vamos a compartir una vida juntos"; la respuesta del actor no se hizo esperar.