Angela Bassett hace historia para Marvel en los Oscar

Este martes se dieron a conocer las nominaciones al Oscar 2023, y una de las sorpresas es la de Angela Bassett como mejor actriz de reparto por su trabajo en la película Black Panther: Wakanda Forever.

El éxito de la franquicia de Black Panther es innegable, su primera entrega recibió en total nueve nominaciones en los Oscar del 2019, incluido el de mejor película, y se llevó tres estatuillas. Esta vez, la secuela, que ganó más de 800 millones de dólares en taquilla, recibió cinco nominaciones.

Pero es precisamente la nominación de Angela Basset lo que marca un hecho histórico, y es que se trata de la primera vez que un actor de Marvel Studios es nominado por los premios de la Academia de Cine de Hollywood.

Y eso no es todo, puesto que es una de las favoritas para ganar la estatuilla, ya que se ha llevado ya el Critics Choice Award y el Golden Globe.

Aunque no es la primera vez que un actor es nominado por su trabajo en el cine de superhéroes, ya lo hicieron en el pasado Heath Ledger y Joaquin Phoenix, por su interpretación del Joker, premio que de hecho ganaron; sin embargo, este personaje pertenece a Warner Bros y DC.

Cabe señalar que además es su primera nominación después de 30 años, porque la primera y última vez que apareció en el listado del Oscar fue en el año de 1993, cuando la nominaron como mejor actriz por su trabajo en What's Love Got to Do with It, en donde dio vida a Tina Turner; aunque ese año el premio lo ganó Holly Hunter por su papel como Ada McGrath en The Piano.