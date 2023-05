Angela Bassett dedica emotivo mensaje a Tina Turner; la interpretó en su película biográfica

Uno de los papeles más importantes en la carrera de la actriz Angela Basset es el de Tina Turner, pues dio vida a la leyenda de la música a principios de los años noventa en la película biográfica de la cantante What's Love Got to Do with It (1993).

Dar vida a Tina Turner le dio valió el respeto de Hollywood a Angela, ya que gracias a este papel ganó un Golden Globe Award, además, fue nominada a un Oscar como Mejor Actriz, la primera en su carrera, hasta que lo consiguió de nuevo en 2023 por su actuación en Black Panther: Wakanda Forever.

Tras darse a conocer la muerte de Tina Turner este miércoles, Angela escribió un emotivo mensaje dedicado a la fallecida cantante.

"¿Cómo despedimos a una mujer que se adueñó de su dolor y trauma y los usó como un medio para ayudar a cambiar el mundo? A través de su coraje al contar su historia, su compromiso de mantener el rumbo de su vida, sin importar el sacrificio, y su determinación de hacerse un espacio en el rock and roll para ella y para otros que se parecen a ella, Tina Turner mostró a otros que vivía con miedo de cómo debería ser un hermoso futuro lleno de amor, compasión y libertad", inicia Angela.

"Sus últimas palabras para mí, para mí, fueron: "Nunca me imitaste. En cambio, llegaste a lo más profundo de tu alma, encontraste a tu Tina interior y se la mostraste al mundo". Mantendré estas palabras cerca de mi corazón por el resto de mis días. Me siento honrado de haber conocido a Tina Turner. Me siento honrado de haber ayudado a mostrársela al mundo. Así que hoy, mientras lamentamos la pérdida de esta voz y presencia icónicas, ella nos dio más de lo que podríamos haber pedido. Ella nos dio todo su ser", agregó.

"Y Tina Turner es un regalo que siempre será "simplemente la mejor". Los ángeles te cantan a tu descanso... Reina", finalizó la actriz.

El mensaje lo compartió a través de su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía junto a Tina.