Anestesiólogo, podría ser vinculado el domingo

Luego de que se anunciara la detención de un anestesiólogo, como probable responsable del brote de meningitis en la entidad, así como la de dos exfuncionarios de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), por su omisión en el caso, se llevaron a cabo las audiencias iniciales.

El anestesiólogo, Omar "NN", es acusado de hacer una práctica ilegal en el uso del medicamento; su primera audiencia terminó entrada la noche del martes, y en ella el juez determinó que permanecerá en prisión preventiva.

La próxima cita será el domingo a las 12:00 horas, cuando se llevará a cabo una audiencia en la que se le podría vincular a proceso, y en la que se podrá dar un plazo de tres meses para el cierre de investigación, plazo que las dos partes tendrán para recabar las pruebas para su causa, con la opción de una prórroga de tres meses más.

En el caso de la verificadora, la doctora Guadalupe "NN", y el extitular de la Coprised, Joaquín "NN", tuvieron su primera audiencia, en la que el juez determinó que también permanecerán en prisión preventiva; la próxima cita será este domingo a las 09:00 horas, cuando se les podrá vincular a proceso, con los tiempos y etapas que conlleva un juicio en el actual proceso de la justicia penal.

En las dos audiencias iniciales, el juez determinó que la detención de los presuntos involucrados en el caso de meningitis fue legal, razón por la cual se les formuló la imputación y se les determinó permanecer en prisión preventiva, situación que pudiera cambiar o mantenerse con la audiencia a vinculación a proceso.

ANESTESIÓLOGO DETENIDO SE SENTÍA PERSEGUIDO POR LA AUTORIDAD

Previo a su detención, Omar "NN", el anestesiólogo detenido la madrugada del martes, publicó un vídeo donde decía sentirse acosado, intimidado y perseguido por la autoridad.

En las redes sociales varios médicos con el #TodosSomosOmar han manifestado su apoyo hacia él.

Previo a su detención, el mismo galeno subió un vídeo a la luz pública en redes sociales donde hablaba ya de una persecución en su contra.

"Hago este video por si llega a darse una detención arbitraria o algún daño contra mi persona o contra mi familia, para que se difunda.

Soy Omar de la Rocha y hago este video realmente porque me siento acosado, intimidado por la autoridad, no sé, por lo de meningitis en Durango.

Entiendo a cada familiar y padre de paciente con meningitis.

Tengo 13 años de carrera como anestesiólogo con más de siete mil anestesias desde que egresé, me preocupa que las autoridades quieran actuar arbitrariamente, que nos oculten pruebas e información, que nos quieran ver como delincuentes y como asesinos.

He sentido una especie de persecución por debajo del agua a oscuras en rumores, en reuniones donde no se me menciona como culpable pero sí me lo quieren hacer ver así", señaló el especialistas en un vídeo que solo tiene un minuto con 23 segundos de duración.