Andrés Guardado se despide oficialmente de la Selección Mexicana

Luego de disputar 180 partidos y anotar 28 goles con la Selección Mexicana, Andrés Guardado hace oficial su adiós del representativo nacional.

El jugador usó sus redes sociales para agradecer el apoyo de los aficionados, compañeros y entrenadores a lo largo de este camino por el Tricolor, donde ingresó al selecto grupo de jugadores con cinco mundiales.

"Ya lo había dicho hace tiempo pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en @miseleccionmx ! … imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento!! … Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito ! …. Todos mis compañeros , los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años que ahora soy uno más de ustedes ! GRACIAS!!!".

En breve más información.