Andrés García y la vez que contó que Luis Miguel sospechaba que él era su padre

La tarde de este martes se dio a conocer la noticia del fallecimiento de uno de los actores más reconocidos en el mundo del espectáculo, Andrés García, que a sus 81 años se destacó por haber filmado más de 90 películas y por participar en más de 20 telenovelas.

Aunque se desconoce a ciencia cierta la causa de su muerte, se sabe que vivía con dolores a consecuencia de las secuelas de la cirrosis hepática que padecía.

En una entrevista con el presentador, Yordi Rosado, dijo que tenía muchos dolores, que le pesaba haber estado 10 años sin caminar. Además, afirmó que se sentía mal por la operación de su columna, es decir, no sólo era el dolor físico sino psicológico.

"Me siento de la chin…No puedo caminar bien, me duele todo, tengo 10 tornillos en la espalda y dos placas de titanio, no puedo hacer ejercicio, me voy quedando delgado y no estoy cómodo", dijo.

En una parte de la plática, Yordi le cuestiona si también le pesaba en el ego; pues Andrés se caracterizó por ser uno de los hombres más atractivos de la pantalla grande.

"Ando viendo cómo hacer ejercicio sin fregarme la espalda, sí duele en el ego, porque yo he tenido siempre mucha fuerza para salir adelante de caídas de helicópteros, de balazos, de golpes de la lucha libre, de caídas de caballos; pero claro, no tenía los 80 años que tengo ahora", dijo.

Andrés García fue un hombre que, en su momento, fue muy cercano a Luis Miguel y así lo externó en diversas ocasiones.

Fue en esa misma entrevista que Yordi le pregunta por la Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel; pero se limitó a decir que no quería hablar del tema porque era muy doloroso. No obstante, confirmó que lo que pusieron en la serie es correcto, que Basteri sí se fue.

"¿Supiste algo de Marcela y de todo este asunto de dónde está la mamá de Luis Miguel?", pregunta Yordi, a lo que Andrés contesta: "Sí supe, pero no quiero hablar de eso porque obviamente es doloroso para Micky".

Posteriormente, Yordi procede a preguntarle acerca de lo que significa Luis Miguel para él y Andrés responde que es como un hijo: "Micky es como un hijo, y yo lo quiero como un hijo", respondió.

De igual forma contó algunas experiencias que tuvo con "El Sol", como las veces que Luis Miguel le decía que sospechaba que él era su verdadero padre e incluso lo imitaba.

"Él fue un niño privilegiado que tenía la inteligencia fuera de lo común y me dijo muy serio, '¿No será que soy hijo tuyo y no de mi papá? Es que yo me parezco más a ti'", comentó.

Respecto al distanciamiento de ambos dijo que fue porque supuestamente a Luis Miguel se le subió la fama.

"En algún momento se le subió la fama y yo me molesté y contesté como lo hago yo, pero lo sigo queriendo y no le deseo nada malo", expresó.

Respecto al fallecimiento del actor, Luis Miguel no se ha pronunciado, hasta el momento, en sus redes sociales.

Andrés García y la vez que contó que Luis Miguel sospechaba que él era su padre