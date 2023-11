Andrea Torre, interprete de 'La Nena' en Una Familia de Diez, revela que tuvo cáncer de mama

La actriz Andrea Torre, famosa por su papel de 'La Nena' en Una Familia de Diez, sorprendió al revelar su lucha contra el cáncer de mama, el cual se le fue detectado hace un año y cuatro meses.

Actualmente, Una Familia de Diez es una de las series de comedia más reconocidas de Televisa, y es que, gracias a sus personajes como 'Gabi', 'Plutarco', 'Martina', 'La Nena', y otros más, han posicionado a la producción entre las más longevas de la televisión.

Sin embargo, la sorpresa vendría cuando mediante sus redes sociales, Andrea Torre, interprete de 'La Nena', reveló que se le había detectado cáncer de mama, enfermedad que afortunadamente ya logró vencer.

A través de un video, la actriz de origen mexicano-salvadoreño comentó lo siguiente, acompañado de la frase #FuckCancer.

"Me gustaría platicarles algo que me cambio la vida de un momento a otro", comenzó. "Hace un año y cuatro meses me detectaron cáncer de mama, una noticia fuerte que tomé con buena actitud para salir adelante".

Tras esto, la actriz reveló que tras una larga lucha contra esta enfermedad, logró vencerla, agradeciendo a su esposo, el director Pedro Ortiz de Pinedo, y al cuerpo médico que la acompañó durante todo ese momento.

"18 quimioterapias, 1 operación, 16 radioterapias y 12 inmunoterapias logré vender esta enfermedad, este recorrido sacó la fortaleza y la valentía que no sabía que tenía, me cambio la perspectiva de muchas cosas y definitivamente mi vida dio un giro de 360 grados".

"Gracias a mi esposo, mis hijos, mi familia, amigos, mi equipo de doctores y a las enfermeras que me cuidaron, esta lucha fue más llevadera, gracias", comentó.

Al finalizar con su mensaje, el cual fue acompañado con un video donde se muestra su recorrido durante esta lucha, Andrea hizo un llamado a la detección oportuna y así lograr combatir la enfermedad desde un inicio.