Andrea Legarreta y Raúl Araiza reaccionan a las fotos de Galilea Montijo con su supuesto novio

El aparente romance de Galilea Montijo con el modelo Isaac Moreno ha desencadenado un sin fin de reacciones después de que se difundiera varias fotografías donde se veía a la conductora y al español disfrutando de las playas de Holbox,

A pesar de que los comentarios han estado divididos en redes sociales, sus compañeros de trabajo; Raúl Araiza y Andrea Legarreta, decidieron dar su opinión al respecto luego de que se les cuestionó sobre este supuesto romance, y a pesar de que "Andy" no dio muchos comentarios al respecto, fue el “Negro” Araiza quien sí lo hizo.

En un encuentro con la prensa, el conductor aseguró que: "A mí lo que me importa es verla feliz (...) Toda mujer tiene derecho a hacer su vida y ser feliz, pero no puedo hablar de mi carnalita, pero lo único que digo es que está contenta, no he visto nada en especial".

Tras esto, el también actor contó que merecía darse las oportunidades que sea para ser feliz: "Se merece segunda, tercera oportunidad, se trata de ver la felicidad, que este feliz, que mejor que vuelvan a darse la oportunidad, porque después se cierran al amor, que bueno ver a la mujer de volver a tener la oportunidad. Es libre", respondió con una sonrisa.