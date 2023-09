Andrea Legarreta pide no juzgar a la esposa de Pablo Lyle por rehacer su vida

Andrea Legarreta no está de acuerdo con que se le juzgue a Ana Araujo, la esposa del actor Pablo Lyle, quien se encuentra en la cárcel acusado de homicidio involuntario, permanecerá preso cumpliendo una pena de cinco años, y aunque Ana, madre de sus dos hijos menores, estuvo con el actor desde que empezó su problema legal en 2019, seis meses después de que lo condenaran compartió una fotografía con un hombre que al parecer en su nueva pareja, lo que ha dividido opiniones en redes.

La esposa de Lyle, Ana Araujo, mostró su apoyo al padre de sus hijos el día que le dictaron sentencia al protagonista de telenovelas, leyó una carta en la que aseguró que Pablo nunca fue una persona violenta sino más bien "alguien conciliador" que siempre vela por el bien de los demás y el bienestar de su familia, y por ello el suceso (la muerte de Juan Ricardo Hernández) "ha sido algo muy impactante", expresó. "Siempre te lo he dicho, eres un corazón con patas", expresó, y reveló que tras conocer del deceso de Hernández en el hospital, "Pablo estuvo vomitando, no podía dejar de llorar, no podía levantarse, no podía creer que el señor había fallecido", expresó con voz entrecortada para rematar: "Una reacción de unos cuantos segundos no te definen como persona".

Andrea Legarreta defiende derecho de Ana Araujo

Seis meses después de que se diera a conocer la sentencia de Pablo Lyle, la cual es de cinco años en prisión, su esposa y madre de sus hijos, Ana Araujo, compartió en sus estados de Instagram una fotografía romántica junto a un hombre con barba y gorra, y aunque no dio mayor detalle sobre la identidad de éste, se sabe que se llama Marco, es fotógrafo y al parecer estilista, pues en un video aparece cortándole el cabello a Ana, momento que sellan con un tierno beso en los labios.

La conductora de "Hoy", Andrea Legarreta, habló en el matutino a favor de la joven, asegurando que aunque no era la indicada para revelar detalles, sabía que Pablo y Ana habían hablado al respecto y llegado a un acuerdo; ella es una mujer joven y tiene el derecho a rehacer su vida, así lo consideró la conductora, quien lleva meses separada de su esposo Erik Rubín tras más de 20 años de matrimonio.

"Al final es una muchacha muy jovencita, creo que entre ellos tuvieron alguna plática precisamente de eso, que al final él tiene unos años más ahí y la vida para ella afuera ha sido muy difícil y muy complicada", dijo.

Y agregó: "No está bueno que se le señale o se le juzgue por retomar una vida, que entre ellos dos, como pareja supieron y lo hablaron, qué iba a pasar con ella como mujer, no está padre que se le esté atacando", reiteró.

Andrea apuntó que el que Lyle sea consciente de que para Ana la vida sigue afuera, habla de lo mucho que lo ama.

"Él tiene la apertura y el amor, es un acto de amor hacia ella de que siga su vida mientras tanto".