Andrea Legarreta llora en pleno programa al hablar de su mamá: 'todos los días la recuerdo'

Andrea Legarrete rompe en llanto al despedir a su madre, la señora Isabel, quien lamentablemente falleció el pasado lunes.

Durante el matutino de Televisa, Andrea Legarreta, acompañada de todos sus compañeros, despidieron a su madre, recordando los bellos momentos que la conductora vivió con ella.

"Un gran trabajo con nosotros, con la gente que la conocía, y bueno, pues así hay momento, ahorita estoy conmovida por ustedes, y hay momentos donde parece que no pasó nada y de pronto todas las mañanas me recuerdan a ella. Yo siempre hablaba con ella por teléfono cada que venía al programa, era mi copiloto de alguna manera, comenzó a contar la conductora.

"Estoy aquí porque ella me pedía levantarme, gracias mamita hermosa, por tanto, y gracias a ti papito, él me contó 'me senté a ver lo que ella siempre veía', están apareciendo muchos mensajes, y estoy segura de que es ella, papito vamos a salir adelante todos juntos".

Tras esto y unas palabras de todos sus compañeros, Andrea agradeció todas las muestras de cariño que ha estado recibiendo.

"Gracias a todos, gracias por tantos mensajes, mamita donde quieras que estés, voy a seguir con mi vida luchando como tú me enseñaste, y luchando de más como siempre me aconsejabas, que me levantara, que podía con todo y por ti, por mi papá y por mi familia vamos a seguir adelante".