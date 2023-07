Andrea Legarreta, llora el fallecimiento de su madre: 'mi alma está destrozada'

La conductora Andrea Legarreta sorprendió a sus seguidores luego de revelar el lamentable fallecimiento de su madre.

En medio de su divorcio con Erik Rubín, la reconocida presentadora del programa Hoy compartió que su madre, la señora Isabel Martínez, había fallecido. No reveló las razones de su deceso.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta escribió una larga despedida a su querida madre, deseándole un eterno descanso, y revelando lo triste que se sentía por su partida:

"Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque se que siempre vivirás en nosotros … En nuestro corazón… En nuestra alma… En el brillo de nuestros ojos… No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito", comenzó el texto.

Tras esto, y unas palabras más, Andrea le prometió a su madre vivir una vida feliz y honrar su memoria:

"Te juro que me dedicaré a ser feliz y honrar tu vida!! Todos lo haremos… Sé que te gusta verme sonreír y luchar por mis sueños!! Y eso haré amorcito!! Seguir adelante a pesar de que mi corazón esté destrozado!! Todos lo haremos por ti amor!! Como quieres vernos!! Cómo me decías siempre TU SIEMPRE PUEDES y eso haremos por ti mi reina !! Guardo tu dulce olor y tu dulce recuerdo por la eternidad! Vuela alto amor!! Dios contigo mi reina!! Nuestra CHABELITA!! Gracias!! Gracias!! Gracias!! Descansa amorcito… Aquí te cuidamos a mi papi… Te amamos amor eteno!! Unidos para siempre, mi papi, mis hermanos y yo contigo… Por y para ti", finalizó el mensaje.

Su mensaje fue acompañado de varias fotografía del recuerdo, entre ellas tomadas durante la boda de Andrea con Erik Rubín e imágenes de ella con sus nietas; Mia y Nina.