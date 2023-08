Andrea Escalona quedó destrozada cuando finalizó su relación con Daniel Bisogno: 'me rompió el corazón'

Aunque cuando lo conoció, Andrea Escalona nunca creyó que se enamoraría de Daniel Bisogno, con el tiempo aprendió a amarlo a tal grado que, cuando terminó su relación, quedó destrozada, por lo que vivió todo un proceso de duelo que la hizo abandonar el país, sin embargo, reconoció que fue ella quien rompió con el conductor de "Ventaneando", pues él deseaba formar una familia en una época en la que ella tenía sólo 21 años.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Escalona confirmó que existió un gran amor entre ella y Daniel Bisogno, como él ya había dicho públicamente, pero su amor no prosperó, fracaso que le costó mucho tiempo para comprender pues, la hija de Magda Rodríguez confesó que se trató de su segundo novio, con el que llevó una relación de "manita sudada", pero ¿cómo fue que la conquistó?

Aunque, en los últimos años, Andrea comenzó a ganarse su lugar en la televisión por cuenta propia, desde muy chica estuvo dentro del mundo del espectáculo, pues cuando era muy pequeña su madre se dedicaba a la actuación y, más adelante, se convirtió en productora, por lo que Escalona siempre estuvo cerca de los reflectores y comenzó su carrera artística desde muy joven en pequeños papeles en telenovelas de TV Azteca, los cuales comenzaron a cobrar peso con la experiencia, a tal grado que llegó a ser la antagónica de Edith González, por lo que no causó sorpresa que, tarde o temprano, ella y Bisogno se conocieran.

Escalona recuerda que comenzaron a salir como amigos, pues destacó que, fuera del personaje que "el Muñeco" muestra en "Ventaneando" es un hombre muy divertido, por lo que, luego de mes y medio, comenzó a sentirse atraída por él: "éramos cuates, me caía súper bien, y ya de repente yo pensaba: 'Qué raro, quiero besar a Bisogno', ya estaba enamoradísima", reconoció.

Fue entonces que el conductor se convirtió en su segundo novio y de "manita sudada", pero también fue una pareja formal para ella, ya que el conductor viajaba con ella y su familia a vacacionar, sin embargo, fue la diferencia de edad, de 13 años, lo que comenzó a generar problemas dentro de la relación pues, en ese momento, Andrea tenía 21 años y él 34 años.

"Estaba muy chiquita, yo con Daniel... o sea, era mi segundo noviecito, él mucho más grande que yo, divorciado, me rompió el corazón", destacó.

La ruptura -detalló- tuvo lugar cuando, durante una cita, el conductor le dijo que cuando tuvieran a sus hijos y, antes de que acaba de exponer su idea, Andrea lo interrumpió y le externó que, a esa edad, ella no estaba lista para tener hijos porque le falta mucho por vivir, por lo que decidió terminar con él.

"Cort con él queriéndolo mucho, yo lloraba, es la primera vez que se me rompe el corazón de verdad, me puse flaquísima, me deprimí", confió.

Fue así que un día, mientras lloraba desconsolada, Magda le preguntó a Andrea que qué hacían para que superara ese dolor, por lo que Escalona le dijo que siempre había querido estudiar en Barcelona, y su madre -como reconoció la conductora- le cumplió el capricho, pues de esa forma pensó que le sería más sencillo superar la relación.

A la fecha, Andrea dijo que ella y su ex tienen una excelente relación pues, pese a que terminaron su relación, nunca perdieron la admiración y el respeto que sentía el uno por el otro.

"Siempre ha habido un amor, un cariño y un respeto, (..) el amor nunca se muere sólo cambia de lugar, peor yo jamás hablaría mal de él ni el de mí", destacó, pues también contó que fue Daniel Bisogno el primero en llegar al velorio de su mamá.