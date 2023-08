Andrea Escalona habla de Rosa María Noguerón y su posible llegada al programa Hoy

Andrea Escalona fue cuestionada acerca de las versiones que aseguran que Rosa María Noguerón, productora de "La casa de los famosos México", tomará la batuta del programa "Hoy" que, en la actualidad, es producido por su tía, Andrea Rodríguez, debido a que, supuestamente, Televisa estaría buscando aumentar los niveles de audiencia de otros de sus shows, por lo que habrían recurrido a Noguerón, pues su producción ha generado mucho éxito y la gran aceptación del público que mantiene, día con día, en tendencia el nombre del reality.

Este lunes, Andy Escalona fue captada fuera de las instalaciones de la televisora en el marco de su cumpleaños 37, pues la conductora le dio la vuelta al sol este domingo, por lo que fue felicitada por los medios de comunicación con los que se detuvo a conversar. La "Escalona", como es apodada, habló de lo orgullosa que se siente de la vida que tiene, por lo que no es de aquellas personas que, con los años, se quita la edad y, en cambio, recibe orgullosa al paso del tiempo pues este le ha traído grandes satisfacciones como fue la de conocer a su pareja, Marco Estrada, y padre del pequeño Emilio, el bebé al que dio a luz en diciembre del año pasado.

"Se dice muy orgullosa, 37 años, todo lo que ha pasado es perfecto y maravilloso, estoy amando a mi cuerpo que tuvo un bebé padrísimo (...) Emilio es lo máximo, además, últimamente, se parece tanto a mamá... digo, no es que yo quiera creer eso, pero, de verdad muchachos, es un angelito tiene el mejor carácter, mi 'mariado' que es un tipazo, mi familia, mi apoyo, mi soporte, mi tía que es mi segunda madre", destacó.

Pero además de hablar del estado de plenitud en el que se encuentra, Andrea fue cuestionada por el periodista Eden Dorantes acerca de si se animaría a integrarse al elenco de "La casa de los famosos México" en su segunda temporada, a lo que la conductora respondió con un no rotundo, debido a que aseguró que, a los siete meses de vida de su hijo, resentiría mucho estar lejos de su bebé, aunado a que considera que es una persona muy aburrida que no recibiría muchos votos durante los momentos de nominación, pues reconoció que ella, a diferencia de Paul Stanley, no tiene tanta destreza en la cocina, por lo que no tendría con qué herramientas extender su estadía en la casa.

Escalona también expresó que su favorito para ganar el reality es Nicola Porcella, debido a que considera que ha jugado muy bien sus cartas dentro de la casa pues, su mayor estrategia, ha sido la de la autenticidad. Andy recordó que "Nico" fue descubierto por su mamá, la fallecida productora de TV, Magda Rodríguez, quien recuerda que tenía en un muy buen concepto al peruano, en la época en que este participó el programa de "Guerreros".

"Me está encantando Nicola que, aparte, lo descubrió Magda Rodríguez, no lo olvidemos (...) y a Magda le encantaba Nicola ¿eh?, siempre hablaba bien de Nicola: 'Ese muchachito me cae muy bien porque hace lo que yo quiero, porque es obediente, obedece'", rememoró entre risas.

Además, la conductora reveló que, pese a que cree que el primer lugar se lo llevara Poncho de Nigris, ella quiere que el ganador sea Nicola o Wendy Guevara, pues destacó que son los dos habitantes de la casa que inyectan frescura, ya que los demás actúan con mayor frialdad, ya que conocen bien como funcionan la televisión y las temáticas de los reality shows y hasta denominó al peruano como "el galán de la casa".

Y aunque Andrea contestaba con una sonrisa en la boca a cada pregunta con la que era cuestionada, su expresión cambió cuando se le interrogó acerca de la posibilidad de que, en un futuro, Rosa María Noguerón, productora "LCDLFM", dirija también al programa "Hoy" que, en la actualidad, está a cargo de su tía Andrea Rodríguez, asegurando que ella no sabe nada acerca de esa especulación y hasta destacó que Noguerón había asistido a la celebración del 25 aniversario del matutino para felicitar a la producción por el gran resultado que ha obtenido con el programa.

"Fue a felicitar a Andrea Rodríguez, nuestra productora, a decirle que qué increíble evento, que le quedó espectacular, que qué padre todo lo que ella hizo y produjo", por lo que destacó que "Andrea sigue en la producción de 'Hoy'".

También reconoció que hay veces que las personas que están dentro de los proyectos son las últimas en enterarse de esos tipos de cambios, por lo que no se atrevería confirmar o negar dicha probabilidad, lo que sí puedo dimensionar es que Rodríguez seguirá al frente del matutino, al menos, en los meses sucesivos, debido a que ya tiene apalabrado el regreso de "Las estrellas bailan en Hoy", reality que será emitido en diciembre próximo.

"Y viene 'Las estrellas bailan en Hoy', eso va a estar para diciembre entonces, de aquí a estos meses, seguirá en 'La casa de los famosos' Noguerón y Andrea en 'Hoy'", indicó.