Andrea Chávez reconoce vuelo privado de familiares

La diputada con licencia Andrea Chávez, colaboradora cercana de Adán Augusto López, salió a dar una segunda explicación por un viaje privado de sus familiares que causó polémica.

A través de un video de YouTube, la morenista admitió que su familia sí viajó en un vuelo privado, pero rechazó que haya sido en un avión militar y aseguró que la persona que viajó en uno de éstos fue Adán Augusto López, cuando aún era secretario de Gobernación, pues acudió a la primera Cumbre de Alcaldes Fronterizos que se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, el mismo día.

Según el relato de Andrea Chávez, en enero pasado acudió a Ciudad Juárez a rendir su informe como diputada federal. Para el viaje, la exdiputada y su familia tomaron un vuelo privado porque su abuela no puede moverse. "Para mí era muy importante que me acompañaran en uno de los momentos más importantes de mi vida, pero también de mi vida profesional y política como lo fue mi primer informe de labores legislativas. Así es que mi familia y una servidora tomamos la decisión de utilizar un servicio de taxi aéreo para poder llevarla a mi primer informe de labores legislativas porque ella no cuenta con condiciones ni de movilidad ni de salud para poder tomar un vuelo como todas y todos nosotros hacemos", dijo.

Inicialmente, Andrea Chávez señaló que era photoshop. "La oposición no necesita elegir a ninguna corcholata, total, no tienen posibilidad alguna de figurar 2024. Lo único que necesitan son mejores clases de Photoshop; que mejor formen un Frente Amplio de Diseñadores Gráficos", escribió hace unos días en sus redes sociales.

"Me queda claro que no se van a disculpar por inventar que mi familia volaba en un avión militar. Pero al menos, que se disculpen por haberle pedido a la gente que comprara dólares, por decir que el en el AIFA nunca volaría un avión, o por haber saqueado el país durante 90 años", escribió la diputada con licencia en sus redes sociales.

"Que si tengo una jirafa, un avión privado, una Suburban blindada y hasta amante poderoso" enunció quien fungía como coordinadora de esta campaña interna de Adán Augusto ante los diversos señalamientos de los que fue objeto en medios de comunicación y redes sociales hace unos días.

Aseguró que no sólo buscaron insultarla y difamarla a ella sino también a su familia. Se describió como una joven juarense de 26 años, sin apellido, sin padrino político, y con un trabajo legislativo reconocido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, se ha lanzado en su contra porque "está asustada, pues su popularidad está por los suelos, debido a sus ausencias y corruptelas como la plataforma Centinela, el replaqueo, el endeudamiento y el tarifazo en el transporte público".

Acusó que, en vez de asumir su responsabilidad como gobernadora, la ataca en medios de comunicación. "Me inventa viajes en aviones militares, mientras ella se la pasa entre Madrid, Miami y París con avioncitos privados de ciertos proveedores de gobierno" señaló la legisladora con licencia.

Recordó que también fue señalada de haber recibido una jirafa como regalo, cuando en realidad fue una gestión del Gobierno de Chihuahua el llevar a la jirafa Benito a Ciudad Juárez, y desde que llegó ahí el animal ha padecido al no estar en las condiciones adecuadas.