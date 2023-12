Andrade desea felices fiestas a laguneros

n la más reciente visita a La Laguna del luchador profesional Andrade "El Ídolo" realizó una rueda de prensa previo al evento Dioses del Ring, concediendo una entrevista en la que pudimos saber detalles de su vida personal más allá de los encordados, "Pues por lo general, estas fechas es de estar con mi familia, me la paso de viaje y no estoy aquí, queríamos hacer una función para amigos y familiares, gente que quiera ver a Andrade luchar y tomarse la foto, esa era mi idea este año", cambiando el rumbo de sus planes tras sus recientes participaciones en la Arena México con el Consejo Mundial de Lucha Libre, mencionando que las negociaciones se dieron pronto para sus fechas en diciembre, sumado a sus compromisos con la empresa estadounidense All Elite Wrestling, "pero es parte de, tener que sacrificar cosas, tienes que trabajar más para ser el mejor, trabajar y entrenar más que todos, sacrificar más cosas".

El Ídolo señala que como todo buen lagunero es amante de la comida de la región "extraño las gorditas, los burritos, me gustan las hamburguesas y casi no me gustaban los elotes pero a mi esposa (Charlotte Flair) le gustan los elotes y lo churros", enfatizando que para estas fechas navideñas no pueden faltar los tamales. Andrade comenta preferir el frío y es que durante casi todo el año por motivos de sus viajes, le toca visitar lugares sumamente helados como Nueva York o Canadá, tomando descanso de estas temperaturas en su casa en Florida, y en su reciente visita a la Arena Olímpico Laguna en su natal Gómez Palacio pensó que estaría haciendo más frío para estos días.

También en estas épocas es común para las personas hacer reflexión e ir acomodando sus deseos para el próximo año y al luchador lagunero le gusta el ritual con las uvas.

"No creía tanto en eso al principio, pero sí me gusta jugar con las uvas, y pensar en mi vida y mis sueños, y hace 20 años pedí el tener un contrato con WWE con una de las uvas y se logró", recordando que Andrade además de ser uno de los mexicanos históricos que han luchado para la empresa de lucha libre más grande del mundo, consiguió el título máximo de NXT y un campeonato de Estados Unidos en el roster principal dentro de RAW, sumado a ser de las pocas estrellas en tener una lucha calificada en 5 estrellas por Dave Meltzer ante Johnny Gargano en NXT TakeOver Philadephia en 2018.

Finalizó con buenos deseos para los lectores de El Siglo de Torreón "Un saludo para todos, su amigo Andrade 'El Ídolo' les desea unas geniales fiestas, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, les deseo un genial año nuevo".