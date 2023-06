Andrade da su última lucha en La Laguna

Este jueves 15 de Junio el luchador lagunero Andrade tuvo su ultima presentación en tierras laguneras, en la que alguna vez fue su casa la Arena Olímpico Laguna, "El Ídolo" se presentaría en un triangular de la muerte ante Psycho Clown y Cibernetico, dentro de un cartel con grandes talentos laguneros.

En la primera lucha veríamos a Imperio Negro Jr haciendo equipo con Danny Phantom Jr en contra de Carnage y Columbus donde los nuevos talentos pudieron sacar a relucir sus habilidades, seguido de una lucha de relevos mixtos entre Miss Guerrera, Oso Negro Jr y Diamante Negro Jr que se vieron las caras contra Lady shadow, Espacial y Shunga Chunga Jr en una demostración de poder a poder. Para la tercera lucha integrantes de la dinastía Andrade se harían presentes en el recinto, entrando primero Zafiro Jr, quien durante su presentación seria atacado con una silla metálica por Cibernético para mandarle un mensaje a su primo Andrade, "El Ídolo" saldría tarde pero se calentarían más los ánimos para mas adelante.

En la siguiente lucha Sexy Piscis y Emperador Azteca se medirían contra Piloto Negro e Hijo del Imperio en un combate que lleno y supero las expectativas de los fanáticos presentes, para pasar a una lucha semifinal de lujo por equipos con luchadores internacionales, donde por el bando técnico El Elegido, Negro Casas y Árabe Jr. unirían fuerzas para derrotar a El Zorro, Taurus y Cavernario Galindo donde llevaron el combate por diferentes partes de la Arena desplegando un gran espectáculo.

Para cerrar la noche la función estelar, el totalmente Payaso de la Dinastía Alvarado Psycho Clown, el autodenominado dios de la lucha libre Cibernético arribarían al ring para la ultima presentacion en tierras laguneras de el ex campeón máximo de NXT y ex campeón de los Estados Unidos Andrade "El Ídolo", quien haría su entrada al ring con su viejo tema de WWE Making a Diference. En una gran demostración de lucha libre, estos tres estandartes mexicanos del deporte del Pancracio exhibieron lo mejor de su arsenal ante el público donde incluso fueron a darse y no consejos en todas partes de la Olímpico Laguna, en el final de la lucha Zafiro haría su regreso para intervenir por su primo, y devolverle a Cibernético lo que sucedió a inicios de la función, siendo Andrade quien con una silla le pondría final al combate.

Andrade se despide de la escena mexicana para reintegrarse a la empresa de Tony Khan AEW, haciendo su regreso en Collision, el nuevo programa que se estrenara en Chicago con una gran cartelera, en el que “El Ídolo” regresa a los encordados contra el campeón de tríos de AEW Buddy Mathews y también en dicho cartel estará presente el regreso de “Chicago Made” CM Punk tras varios meses de controversia y ausencia.