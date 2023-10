Ando muy atacada: Yeri Mua revela que reprobó todas las materias en la universidad

Hace meses atrás, Yeri Mua anunció con emoción que comenzaría a estudiar la universidad. Aunque tal, parece que la veracruzana no está teniendo su mejor momento, pues confesó que reprobó todas las materias.

Como es costumbre, la influencer realizó una transmisión en TikTok para compartir con sus seguidores aspectos de su vida personal. Y con el sentido del humor que la caracteriza, indicó que el coordinador de su licenciatura no le dio buenas noticias.

"Ando muy atacada por lo que me dijo mi coordinador. Me dijo 'traes todas las materias bien reprobadas'. Pero, pues manas, no hay nada que un extraordinario no arregle", dijo.

La "Bratz jarocha" explicó que este año no ha tenido el tiempo suficiente para dedicarse a sus estudios. Hay que recordar que en agosto la creadora de contenido fue internada en el hospital a causa de estrés.

De igual manera, en el último año ha realizado compromisos variados, como el lanzamiento de su línea de maquillaje con Beauty Creations, participaciones en carnavales y hasta una gira junto a Kunno.

Yeri Mua promete a sus fans "recuperar" sus materias

En la misma transmisión, la veracruzana se mantuvo firme en sacar su formación profesional adelante.

"Yo creo que de aquí al 2024 yo ya le voy a echar ganas al semestre, pero ahorita este 2023 no me dieron muchos tiempos como de echarle ganas al semestre, ¿saben?, como que este año es de reprobar materias y el siguiente es de aplicarme".

La tiktoker desató bromas entre sus fanáticos, no solo por las confesiones, sino por la manera en que las sacó a la luz:

"Si Yeri Mua dice que jale todas las materias le hago caso", "Esperaba que me callara la boca cuando entró a la universidad, pero bueno es lo que se esperaba de ella", "Me lo esperaba", "Lo que no sabe es que si repruebas cierta cantidad de veces en las materias ya te suspenden de la universidad", comentaron usuarios.

Actualmente, Yeri Mua cursa el primer semestre de la licenciatura en Lenguas Extranjeras. En agosto anunció que se había matriculado en la Universidad del Valle de México (UVM) campus Veracruz, ubicada en Boca del Río.