And Just Like That tendrá tercera temporada

Los fans de Sex and the City, podrán tener más contenido de Carrie Bradshaw, ya que el spin-off y secuela, And Just Like That de HBO Max, tendrá una tercera temporada, así lo dio a conocer el portal de The Hollywood Reporter.

Según señala la fuente, Max renovó por una tercera entrega a la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristin Davis (Charlotte) y Cynthia Nixon (Miranda).

La serie explora la familia, el amor y la amistad.

La renovación ocurre poco antes del final de la segunda entrega, pues el último episodio llegará al servicio de "streaming2 el 24 de agosto.

Cabe señalar que la tercera temporada no podrá comenzar su producción hasta que se resuelvan las huelgas de escritores y actores de Hollywood.