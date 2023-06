Anahí podría demandar a los responsables de la perforación de su timpano, revela Manuel Velasco

Pese a que Manuel Velasco asegura que le gusta respetar la carrera de Anahí, por lo que se mantiene al margen de las decisiones que toma en torno a su carrera profesional, en esta ocasión, habló acerca de lo que ocurrirá con su esposa, pues, hace unos días, fue víctima de una grave lesión en el oído que la llevó a atravesar la perforación de su tímpano, lo que ha preocupado mucho a sus fans, pues se ha dicho que la cantante podría perder parte de la audición, pero ¿este diagnóstico la orillaría a demandar a los responsables?

Los medios de comunicación conversaron este miércoles con Manuel Velasco, esposo de Anahí -desde hace ocho años- y, aunque habló de cómo se encuentra la salud de la actriz, también fue cuidadoso a la hora de expresar lo que sucederá con el oído de su esposa, pues asegura que aún es muy ponto para que los médicos le den un pronóstico de lo que sucederá más adelante: "Desgraciadamente, le perforaron el tímpano y tenemos que esperar a que desinflame, que cicatrice y cauterice por dentro, es un proceso con el que hay que tener paciencia, una vez que eso ocurra, le aspiraran la sangre y tendremos una evaluación más exacta", detalló.

Cabe mencionar que el incidente ocurrió durante uno de los ensayos de la gira del reencuentro de RBD, cuando la producción del tour estaba por hacer los moldes para que cada una y uno de los integrantes de la banda contarán con auriculares personalizados, sin embargo, hubo un problema a la hora de realizar este proceso con la cantante, pues el material del auricular se rompió dentro de su oído, lo que causó la perforación y desencadenó que su tímpano quedara "en carne viva".

"Nosotros estamos optimistas de que, con la bendición de Dios, ella va a estar bien", destacó.

Además, el político destacó que Anahí ha mantenido una actitud muy positiva frente a la lesión que atraviesa, pues dijo que ella confía que se recuperará para poder formar parte de la gira de RBD, a tal grado que, sin importar que sigue muy delicada y el oído aún le causa dolor, ya se reintegró a los ensayos para los conciertos que la agrupación ofrecerá a partir de agosto, pero solo en la parte coreográfica.

"Ella es una mujer fuerte, una mujer que ama la vida, muy optimista, echada para delante", indicó.

Cuando los medios tocaron el tema de si existía la posibilidad que perdiera parte de la audición del oído afecta, Velasco prefirió no hacer ningún comentario y, en cambio, reiteró que tiene fe en que eso no sucederá, aunque este comentario no estuvo respaldado por el panorama que les ha entregado el parte médico de la cantante. "Yo prefiero que eso lo digan los médicos, tenemos mucha confianza en Dios, que ella va a estar bien".

Finalmente, el abogado destacó que, en caso de que Anahí tomara la decisión de demandar a las personas que ocasionaron el accidente, él apoyaría a su esposa, sin embargo, él se mantiene el margen y no le aconseja qué hacer, pues asegura que es una mujer independiente, por lo que le gusta respetar la forma en que ella se conduce profesionalmente.

"Nos apoyamos mucho, pero nos respetamos mucho también, yo soy muy respetuoso de su carrera, nadie le ha regalado nada, ella ha trabajado arduamente desde que aparecía en 'Chiquilladas', desde que la conocí ya tenía su carrera muy bien estructurada, muy bien ganada, y esperemos en Dios que ella esté bien para que pueda realizar esta gira", profundizó.

Además, dijo que él es partidario de que RBD se presente en Zócalo de la CDMX.