'Ya tocaba ir a Torreón', dice Ana Torroja sobre su visita hoy a la región

No le gusta recibir halagos porque siempre ha caminado por los escenarios sin poses de diva, sin altanerías; pero hay algo que no puede evadir y es que Ana Torroja y Mecano, sin duda, se han vuelto la voz de muchas generaciones.

"Son bastantes años ya, hemos influido, no solo mi voz, sino la música, en nuestra generación y en las que han ido surgiendo después de nosotros (Mecano y ella). Para mí es un honor y un orgullo, me siento honrada de ser parte de la música latina", dijo la española en entrevista acerca del legado del grupo y de lo que ella también ha hecho en su faceta de solista.

Ana charló con El Siglo de Torreón a propósito de la visita que hará a la Comarca este jueves al Teatro Nazas como parte de su gira Volver y además opinó sobre el papel actual de las mujeres en la música y de cómo la cantante ha logrado reinventarse.

Con un afectuoso saludo hacia la Comarca Lagunera, Ana mencionó que ya se encuentra lista para reencontrarse con la región.

"Ya estamos ofreciendo los últimos espectáculos de esta gira llamada Volver, que a lo largo de tres años nos ha llevado a un montón de lugares. No habíamos ido a Torreón, así que ya tocaba. Estoy muy emocionada de verlos".

Anticipó la nacida en Madrid un 28 de diciembre, que ofrecerá un concierto familiar, del cual todos saldrán felices, desde su equipo hasta cada lagunero que ocupe una de las butacas del recinto cultural.

"Será un recorrido de mi carrera, tanto de Mecano como de mi etapa solista. Vamos a disfrutar de principio a fin, espero que las personas que nos acompañen se sientan libres y disfruten cada rola como la sientan porque las bandas sonoras son individuales".

Para la intérprete de Disculpa, la música es la mejor terapia que pueda existir, además de que cuenta con los mejores efectos secundarios. Cuando ella sube a un entarimado a cantar simplemente se deja llevar y cada concierto lo atesora como algo memorable.

"Hoy en día vivimos en una constante. Creo que cuando uno tiene un día malo, al llegar a un escenario y cantar, te olvidas de lo que haya ocurrido, te olvidas del mundo y reafirmas que no hay nada como disfrutar el presente".

CUATRO DÉCADAS

Hace 40 años, Ana comenzó su trayectoria. Ella ha cambiado, pero su esencia y esa ilusión de hacer música nunca se han ido, permanecen en su corazón.

"En lo que sí he hecho ajustes, es en que ahora tengo una mayor confianza, estoy segura de lo que quiero. Tengo más claro todo y no he perdido la motivación que te dan las nuevas aventuras como ir a Torreón".

Algo que ha caracterizado la carrera de Ana, es que siempre está en la búsqueda de sonidos nuevos, de letras que la emocionen y que la lleven a conectar con el público que tanto respeta.

"Con 40 años he realizado de todo, sin embargo, siempre intento hacer algo nuevo, algo que sorprenda y que me dé la oportunidad de no ciclarme. Algo que me ayuda mucho es llevar a cabo colaboraciones con artistas nuevos, y eso me agrada bastante porque me enseñan cosas que no sé".

Pero la artista no se va con cualquier dueto que le planteen, y es que es una cantante honesta, no se rige por lo que se encuentra de moda.

"Respeto todos los géneros, pero si me ofrecen algo que no me llena, no me emociona o no me motiva, pues no lo hago porque no lo voy a poder expresar. Estoy orgullosa de lo que he hecho siempre".

En la actualidad, las mujeres han logrado una gran equidad en la música y en otras facetas. Eso lo celebra Torroja, aunque sabe que falta bastante por hacer todavía.

"Me acuerdo cuando empezábamos (Mecano) a buscar nuestro hueco en la música, decían que la mujer no vendía y el hecho de que una mujer fuera la vocalista de una agrupación no era la mejor carta de presentación; pero bueno, funcionó, tuvimos éxito y a partir de ahí surgieron más mujeres liderando grupos o como solistas".

Ana Torroja finalizó la charla informando que por ahora no tiene planes de lanzar nueva música.

"Me gusta cerrar bien cada etapa para poder arrancar otra. Necesito tiempo para crear nueva música que sorprenda a los fans y a mí me motive".

EN LA LAGUNA

Las presentaciones de Ana en la región

-26 de octubre de 2023, Teatro Nazas.

-14 de octubre de 2016, Plaza Mayor de Torreón.

-9 de octubre de 2015, Velaria de la Feria de Gómez Palacio.

(FOTO: CORTESÍA)

En Gómez. Actuó Ana en La Velaria de la feria en 2015.