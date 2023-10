Ana María Alvarado habla de la batalla legal con Maxine Woodside

La disputa legal entre las reconocidas presentadoras Ana María Alvarado y Maxine Woodside, quienes compartieron el micrófono en el programa "Todo para la mujer" durante más de tres décadas, sigue siendo motivo de conversación.

Recientemente, "La Reina de la Radio" reafirmó su negativa a haber despedido a Ana María, insistiendo en que su papel era de jefa y no de empleadora, y expresando su desconcierto frente a la demanda interpuesta por su excolega. Incluso, insinuó que la conductora de "Sale el Sol" había iniciado la demanda por razones sensacionalistas. Ahora, en respuesta, Alvarado optó por abordar el asunto y aclarar las discrepancias en el caso.

En su programa de YouTube, "El precio de la fama", Ana reprodujo el fragmento de una entrevista con la prensa en la que Maxine expresó su esperanza de llegar a un acuerdo con ella.

Según Alvarado, Woodside nunca se puso en contacto con ella después de que anunciara su despido injustificado, y lamentó que no se hubieran comunicado para resolver el asunto antes de llegar a la demanda.

"Yo creo que después de que fuimos compañeras, ahora lo dice despectivamente, pudo haberme hablado y decir 'a ver Ana, por qué dijiste esto y lo otro, siéntate y vamos a arreglarlo. ¿Por qué?, pues porque sí era mi patrona porque ella me daba las órdenes", expresó la conductora de 54 años.

Supuestas contradicciones y la demanda: Cuando Woodside se enfrentó a los medios, enumeró tres demandas a las que había hecho frente, incluyendo la demanda de Ana María. Este hecho no pasó desapercibido para esta última, quien resaltó esta contradicción, puesto que anteriormente Maxine negó haber sido notificada con la querella.

"Ella misma está reconociendo que sí existe la demanda y que ya le llegó la demanda", expresó Alvarado.

Woodside, por su parte, mencionó la posibilidad de llegar a un acuerdo o finiquito, lo que generó más interrogantes debido a su argumento de que no era la patrona de Ana María, sino su jefa.

"Pues no está diciendo que no me contrató, que no fue ella, que yo demande al que me contrató y que no fue mi patrona, que fue mi jefa. ¿Entonces para qué llegaríamos a un finiquito si ella no es la patrona? Otra de las contradicciones", agregó.

El pasado laboral y la amistad:

Alvarado recordó su contratación por parte de Woodside, señalando que ella ya trabajaba en Radiofórmula y estaba sindicalizada como reportera. Dejó en claro que, si bien tenía un contrato, la presentadora la sumó a su programa.

"Ella misma ha relatado que me encontró en un pasillo y me dijo: '¿tú qué haces?'. Yo le conté que estoy como reportera y cubro diferentes fuentes, e incluso me han mandado a la Cámara de Diputados, pero que me aburre, no es lo mío. Ella dice: 'Yo la rescaté de ahí y me la traje a trabajar conmigo'", explicó.

Ana María Alvarado también negó que hubiera demandado por sensacionalismo, explicando que consideraba a Maxine Woodside como una segunda madre. Además, destacó que esta última era quien le pagaba y le indicaba qué hacer en los programas, algo común en Grupo Fórmula.

"Es comprobable y sucede en todos los programas de Grupo Fórmula. La empresa decidió pagarle un sueldo total a cada conductor y cada conductor le paga a su gente, contrata a su jefe y es responsable ante su jefe, solo hay uno o dos programas que no tienen la nómina completa, pero ella sí".

Añadió que, aunque Woodside pueda expresar lo que desee frente a amigos o ante las cámaras, no podrá faltar a la verdad cuando hable con los jueces.