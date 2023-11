Ana Araujo comparte detalles de su visita a Pablo Lyle en prisión junto a sus hijos

Ana Araujo, en su reciente encuentro con los medios, fue cuestionada sobre la situación actual de Pablo Lyle en prisión, y compartió que lo fue a visitar en compañía de sus dos hijos.

"Pablo está bien, venimos a verlo, así que vienen contentos de ver su papá", dijo la influencer lagunera para las micrófonos de Despierta América.

La prensa, insistió en conocer más a detalle sobre cómo se encuentra el actor condenado a cinco años de prisión por homicidio involuntario: "Todo está en orden, gracias a Dios, él está bien, él está muy bien de su mente, de su salud, de todo. Lo vimos muy bien",

Pese a que Araujo y Lyle ya no son pareja, ella reitera su apoyo incondicional.

"Él sabe que yo voy a estar ahí para él y con los niños y lo que necesite, somos equipo siempre".

Cabe señalar que, Ana Araujo recientemente dio a conocer durante su encuentro con Aislinn Derbez en su canal de YouTube que, desde antes de que la agresión que llevó a Pablo a prisión, ellos ya se iban a divorciar.

"Pablo y yo ya estábamos en un proceso de divorcio, entonces cuanto todo eso sucede, a mí sí me agarró muy desprevenida porque no tenía nada planeado, ni que para que él no estuviera, me volteó la historia porque ya habían pasado situaciones en nuestra pareja que ya nos había llevado, sobre todo a mí, a tomar esta decisión, y cuando sucede todo esto, para mí fue como de: 'Ay, Dios ¿qué hago?', pero al verlo tan tocado a él, no había manera de que decidiera seguir con el divorcio", precisó.