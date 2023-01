Amplía SAT requisitos para declaración anual

En un contexto en el que no se generan suficientes recursos como país por el entorno internacional y nacional tan complicado, la autoridad voltea a ver hacia los de casa: los contribuyentes.

Así se traduce la excesiva fiscalización que el Gobierno federal, a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT) ejerce cada vez más sobre los mexicanos cautivos que cumplen con sus obligaciones tributarias.

A partir de este año, se amplían los requisitos para presentar la declaración anual correspondiente a 2022, integrando más conceptos como el usufructo, la utilidad fiscal por enajenación o cesión de cartera en el rubro de ingresos; el peaje o gastos de desarrollo tecnológico en la parte de las deducciones, entre muchos otros.

Lo que hace más ruido es la modificación en los estados financieros, que además del balance y estado de resultados, ahora de suma la presentación de los estados de flujo de efectivo (que dicen en qué gasta la empresa) y los estados de cambios en el capital contable (acerca de cómo está llegando ese dinero que gasta la empresa).

AUTORIDAD TENDRÁ MÁS INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTES

Al respecto, la expresidenta del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, AC, Araceli Sánchez Prado, consideró que con ello, la autoridad tendrá mayor información de los contribuyentes y en esa medida, contará con más elementos para fiscalizar cualquier situación, por mínima que sea.

"No se justifica tanto requerimiento de información, como contador me gustaría más flexibilidad de parte de la autoridad para escuchar a los contribuyentes, en organismos como el Síndico del Contribuyente que es un canal entre ambas instancias pero que no se les pone suficiente atención", dijo.