'Amor, es que ¿para qué lo avientas?', Kenia Os regaña a fan por lanzar celular al escenario

Así como se popularizó lanzar muñecos de peluche del Dr. Simi al escenario a diversos artistas nacionales y extranjeros en México, se está generando otra moda: aventarles a los cantantes celulares para que filmen un momento de su presentación en vivo y luego te regrese el móvil con el valioso momento.

Sin embargo, algo no le salió como lo esperaba un fan de Kenia Os, quien hasta fue regañado por la cantante al lanzarle el celular.

En un concierto reciente de "La Kenini", la solista no alzó el teléfono que le había lanzado al escenario un fanático, por lo que este le exigió se lo devolviera.

Con un tono de molestia y sorpresa, Kenia Os le respondió que no debió haber arrojado el móvil.

"Amor, es que ¿para qué lo avientas?, Ahorita te lo van a dar", expresó la cantante, y las reacciones de otros de sus seguidores no se hicieron esperar en redes sociales.

"Kenia me dice eso y me agarro a llorar, jajajaja", "Metas: que Kenia me regañe", "Una regañada de Kenia y resuelve mi vida", fueron algunos de los comentarios.