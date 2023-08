Amnistía denuncia crímenes de guerra en Sudán

La organización Amnistía Internacional (AI) denunció en un nuevo informe crímenes de guerra generalizados en Sudán desde que estallaron los enfrentamientos entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF).

El informe, titulado "Death Came To Our Home': War Crimes and Civilian Suffering In Sudan", documenta muertes de civiles en ataques deliberados e indiscriminados, así como casos de violencia sexual contra niñas de tan solo 12 años, ataques selectivos contra hospitales e iglesias y saqueos generalizados.

Algunas de las violaciones de los derechos humanos documentadas en Sudán, como los ataques contra la población civil, constituyen crímenes de guerra, señala la organización no gubernamental.

"Civiles de todo Sudán sufren un horror inimaginable cada día que pasa mientras las Fuerzas de Apoyo Rápido y las Fuerzas Armadas de Sudán compiten temerariamente por el control del territorio", dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

"Matan a personas en el interior de sus casas o mientras buscan desesperadamente comida, agua y medicamentos", agrega.

Miembros de las partes enfrentadas han violado y sometido a otras formas de violencia sexual a decenas de mujeres y niñas.

"La espiral de violencia en la región de Darfur, donde las RSF y milicias aliadas causan muertes y destrucción incalculables, recuerda la campaña de tierra arrasada de decenios anteriores en la que a veces participaron los mismos actores", dice el informe.

La táctica de tierra arrasada consiste en destruir todo lo que pueda ser de utilidad al enemigo mientras se avanza o se retira.

"Las RSF y las SAF, así como sus grupos armados afines, deben dejar de atacar a la población civil y garantizar el paso seguro de quienes buscan seguridad. Deben adoptarse medidas urgentes para garantizar justicia y reparación a víctimas y sobrevivientes.", dice AI.

Desde el 15 de abril de 2023, se disputan el control de Sudán las SAF (dirigidas por el general Abdel Fattah al Burhan, jefe del Consejo Soberano de Sudán) y las RSF, de carácter paramilitar (dirigidas por el general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti).