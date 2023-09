AMLO y la polémica del Bastón de Mando; el presidente responde a críticas por entregarlo a una 'corcholata'

El 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador recibió el Bastón de Mando de los pueblos indígenas tras asumir como presidente de México, por lo que esta semana se ha generado polémica, luego de que el morenista anunció que lo entregará a la "corcholata" que resulte electa como candidato para las presidenciales de 2024, sobre lo cual AMLO ya dejó en claro su postura.

En el justo inicio de su mandato como presidente, en el Zócalo capitalino, López Obrador recibió el Bastón de Mando de la mano de los representantes de los 68 pueblos indígenas y los afromexicanos. La histórica entrega fue la primera que se hizo a un presidente de la República, y representó el reconocimiento del liderazgo del Ejecutivo ante los pueblos indígenas mexicanos.

El lunes pasado, AMLO mencionó que este miércoles 6 de septiembre entregará el Bastón de Mando de la 4T a la "corcholata" que resulte electa en el proceso de Morena para la candidatura presidencial de 2024. En su conferencia mañanera, López Obrador refirió, sin embargo, que le falta un año al frente de la Presidencia y, hasta entonces, él seguirá gobernando.

"Acuérdense que yo ya voy de salida, a mí me falta un año, yo voy a entregar el Bastón de Mando del movimiento de transformación, creo que sí, pasado mañana. Ya pasado mañana entrego el bastón de mando a quien gane la encuesta", dijo AMLO el lunes pasado.

El hecho generó polémica entre los opositores a la 4T y la propia aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, quienes reprocharon el acto al cual está convocando el presidente López Obrador, reclamando que entregue el referido Bastón de Mando a un eventual candidato, que no ha resultado electo aún.

RESPUESTA DE AMLO

Ante las críticas, este miércoles en su misma mañanera, AMLO explicó el significado del Bastón de Mando que entregará a la persona ganadora del proceso interno de selección del candidato presidencial de Morena para las elecciones federales de 2024.

"Es una forma de otorgar la responsabilidad de liderar un movimiento transformador. Es un símbolo de las comunidades indígenas y de los sectores más pobres del país. Será entregado a alguien que debe dar continuidad a lo que consideramos esencial: ayudar a los pobres", declaró AMLO.

Y en cuanto a la encuesta de Morena, el presidente mencionó que "todo va bien" y que, al igual que la ciudadanía, está esperando los resultados.

"Me enteraré del resultado de la misma manera que ustedes (a través de los medios de comunicación). Después, entregaré el Bastón de Mando a quien se hará cargo del liderazgo del movimiento. Esperemos los resultados, no hay necesidad de adelantarnos", afirmó el presidente López Obrador, quien precisó que tal Bastón de Mando será multicolor, sin los colores de la bandera, y añadió que no ha hablado con los dirigentes de Morena, por lo que desconoce cómo y dónde será la entrega a la "corcholata" que resulte electa.