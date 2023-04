AMLO reaparece tras COVID-19; confirma que tuvo un 'desmayo transitorio'

Tres días después de aislarse por su contagio de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video para hablar sobre su estado de salud y cerrar especulaciones; sin embargo, reconoció que el domingo pasado se le bajó la presión y sufrió un "desmayo transitorio" o váguido.

El pasado lunes, en la conferencia de prensa mañanera, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que eran una absoluta mentira las versiones de que el presidente se hubiera desvanecido o que sufriera un infarto previo a que se conociera que enfermó por el virus del SARS-CoV-2 y que por eso había suspendido su gira en Yucatán.

Ese domingo, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que se trataba de "falsos rumores" y que la gira por Yucatán se mantenía.

Ayer, en un video de 18 minutos, vestido de traje, caminando por Palacio Nacional y con voz ronca, el titular del Ejecutivo federal explicó que durante su gira de trabajo del fin de semana por el sureste del país tuvo una complicación.

"Como ha habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien, tengo COVID-19, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, en Cancún, en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión", argumentó.

El Mandatario federal explicó que realizaba una reunión de trabajo -en un salón de la Base Aérea Militar número 8 de Mérida- con ingenieros militares y otros servidores públicos para una evaluación de los trabajos del Tren Maya, cuando "como que me quedé dormido, fue una especie de váguido", dijo.

"Llegaron de inmediato los médicos, me atendieron, no perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital, le pidieron instrucciones al general secretario [Luis Cresencio Sandoval González], les dijo que hicieran lo que correspondía y se necesitara, que me atendieran", relató.

"No acepté, los charolé, les dije: 'Él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, entonces no me van a llevar a ningún lado, en este sillón me van a atender', me tomaron la presión, me pusieron un litro de suero, me levantaron la presión y afortunadamente no pasó a mayores", expuso López Obrador.

Aseguró que por ese episodio no tuvo ninguna afectación en el corazón ni en el cerebro.

López Obrador tiene 69 años y él mismo ha señalado que es hipertenso. En 2013, durante la discusión de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto sufrió un infarto al miocardio.