AMLO se lanza nuevamente contra el Gobierno de Dina Boluarte; lo llama autoritario y represor

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y dijo que su gobierno es autoritario y represor, por haber promovido la destitución del expresidente Pedro Castillo.

"Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia, y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo, y luego establecer, de facto, un gobierno autoritario, represor, y nosotros no coincidimos con eso", señaló.

Durante su conferencia de prensa, también criticó a los organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de la Naciones Unidas (ONU), y a la prensa internacional por no intervenir en asuntos internos de Perú.

"La prensa mundial, los periódicos más famosos del mundo, la OEA, la ONU, las organizaciones de derechos humanos, nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía extranjera, que está saqueando los bienes naturales del Perú", señaló en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador los calificó de hipócritas y de decidir su actuación conforme a sus intereses particulares: "Además, molesta mucho que todos callan. Son muy hipócritas, gritan como pregoneros cuando les conviene y callan como momias cuando nos les conviene".

La semana pasada, el presidente López Obrador también criticó a la presidenta Dina Boluarte y la llamo "espuria", lo que provocó que la mandataria ordenara retirar a su embajador en México, Manuel Gerardo Talavera.