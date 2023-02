AMLO reconoce diferencias con Ricardo Monreal

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este viernes que tiene diferencias con Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y aspirante a la candidatura presidencial de 2024 por el partido guinda.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que una de esas diferencias es sobre la justicia y el derecho, las cuales, señaló, sí son diferencias de fondo y no politiquería.

"No sé si fue cierto o lo leía mal, pero Ricardo Monreal con el que no tengo yo diferencias o sí tengo algunas diferencias, pero es algo normal en la democracia, no podríamos pensar todos de la misma manera, sería muy aburrida la vida", explicó.

El presidente López Obrador señaló que de acuerdo con la información que le proporcionaron "parece que dijo de que él estaba, lo quiero expresar correctamente, a favor del derecho más que de la justicia, a ver si lo pueden buscar, yo sostengo lo opuesto y lo sentí como una réplica, como una respuesta y es bueno el tema, muy bueno".

En Palacio Nacional, el mandatario federal aseveró que las diferencias que se pueden generar al optar por la justicia y el derecho.

"¿Por qué se opta?, ¿por qué se inclina? Porque a veces la vida pública, la política, es optar entre inconvenientes… Además, es un asunto que tiene que ver con la profesión de cada quién, quien es abogado creo yo que puedo pensar más en el derecho, el que tiene otra formación más vinculada a las ciencias sociales pues puede ser que se incline más por la justicia", argumentó.

"¿Quiso marcar distancia de usted, presidente?, se le cuestionó

"No, no, no, no, ya estamos grandes y ya cada uno sabe lo que busca y representa y a mí me gusta que haya debate sobre estos temas de fondo", respondió.

El presidente López Obrador arremetió contra las decisiones que toman los jueces en donde dejan en libertad a presuntos delincuentes.

"Porque para mí sí el poder Judicial, no es el caso de Ricardo, sigue actuando a partir de que un delincuente fue detenido, pero el Ministerio Público en la averiguación y en la consignación estableció que fue a las 10 de la mañana y el ahogado defensor del presunto delincuente demuestra que fue a las 11 y por eso lo deja en libertad el juez, pues eso es un tecnicismo, que yo creo que nos siquiera tiene que ver con el derecho, pero se excusan en eso, ¿y la justicia?", apuntó.

El presidente López Obrador señaló que "una diferencia que tenemos (con Monreal), no es politiquera, es de fondo, esta es de fondo porque no solo es Ricardo el que piensa así, son muchísimos, y los abogados casi todos y yo no coincido con eso".