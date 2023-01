AMLO reconoce a Carlos Slim por acuerdo con telefonistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que gracias a la concordia y la conciliación se logró conjurar una huelga en Teléfonos de México (Telmex), luego de una larga negociación con el Sindicato de Telefonistas.

En la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, explicó que el acuerdo permite que la empresa otorgue pensiones dignas para los futuros trabajadores de Telmex, asegura la viabilidad económica de la telefónica con finanzas sanas y se pactó la posibilidad de que los trabajadores en lugar de los pasivos labores puedan adquirir acciones.

El presidente López Obrador agradeció al ingeniero Carlos Slim, a Héctor Slim Seade, CEO de Telmex, y al líder sindical, Francisco Hernández Juárez, por haber alcanzado ese acuerdo con los trabajadores.

"No tenemos huelgas, platica cómo se resolvió el problema de Teléfonos de México, que no se sabe, que fue un método democrático; qué pedía la empresa, qué solicitaba el sindicato, vamos al cambio, pero por el camino de la concordia, de la conciliación, no de imponer nada", instruyó el presidente López Obrador a la secretaria del Trabajo.

En Palacio Nacional, luego de conmemorar el 80 aniversario de la promulgación de la Ley del IMSS, Alcalde explicó que tras tres años de negociación se firmó un acuerdo entre el sindicato y la empresa.

"La empresa, por la situación económica, en un inicio planteaba eliminar la jubilación, y que se quedara el sistema de Afores para todos los trabajadores; el sindicato pretendía mantener el sistema de jubilación actual que es quizá el mejor que exista en todo el país, pero este sistema con los años generó un pasivo laboral muy grande que ponían en situación de riesgo a Telmex", explicó.

Dijo que por ello iniciaron mesas de conciliación en la Secretaría del Trajo para encontrar acuerdos y flexibilizar posiciones, porque de no hacerlo eso iba a acabar con la quiebra de Telmex.

Recordó que el año pasado hubo un estallamiento de una huelga que duró 24 horas que era parte de las presiones para poder llegar a una conciliación, por lo que se trabajó muy duro, se formalizó una mesa técnica donde se proporcionó toda la información de la situación económica de la empresa que el Sindicato compartió con los trabajadores.

"Eso permitió encontrar una salida que permite con pensiones dignas para los futuros trabajadores y la viabilidad de la empresa, tener finanzas sanas, se pactó la posibilidad de que los trabajadores en lugar de los pasivos labores puedan adquirir acciones y ser accionistas en Telmex", dijo.

La secretaria del Trabajo destacó que este acuerdo permite un futuro donde tanto empresas y trabajadores puedan fortalecer las empresas, pero lo más relevante es que no fue una decisión de cúpulas, el sindicato consultó a todos los trabajadores, el 85% decidió ir adelante porque conocían la información.