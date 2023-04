AMLO recibe en Palacio Nacional a Ken Salazar

Tras criticar que México no fue informado por la DEA de la infiltración que tenía en el Cártel de Sinaloa y que esto fue una "intromisión abusiva", este lunes el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.

El embajador estadounidense llegó al recinto histórico cerca de las 11:00 y tras una hora de reunión, salió por el acceso de la calle Corregidora sin dar declaraciones a la prensa.

Esta mañana, al calificar la acción como "una intromisión abusiva", el presidente López Obrador aseguró que su gobierno no fue informado por la agencia estadounidense Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) sobre los tres infiltrados que tenía en el Cartel de Sinaloa.

"Intromisión abusiva" de la DEA, dice AMLO

En su conferencia mañanera, el jefe del Ejecutivo federal señaló que no puede haber agentes extranjeros en México.

"Tenemos que verlo, pero no puede haber agentes extranjeros en nuestro país, no, podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional los que pueden intervenir, la Fiscalía General de la República", dijo.

"¿Y esta acción cómo la califica entonces, presidente?", se le insistió.

"Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo, ¿cómo van a estar espiando? ¿Qué no hasta bajaron un globo de China allá en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje, además para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad y además con la arrogancia de filtrar la información al Washington Post".

El mandatario federal descartó un reclamo a la DEA, pero afirmó que "en su momento se va a hablar de cuáles van a ser las condiciones para el trabajo de colaboración que se va a llevar a cabo".