AMLO rechaza que venta de avión presidencial haya sido faramalla

Al acusar lujos y corrupción en gobiernos pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a señalar a Felipe Calderón de dejarle comprado al exmandatario Enrique Peña Nieto "un avión de lujo" que ni siquiera podía volar en el país por su gran magnitud.

En su conferencia mañanera de este miércoles 29 de noviembre en Palacio Nacional, López Obrador ofreció disculpas por estar recordando el tema del avión presidencial: "Parezco disco rayado, pero es mi trabajo, si no, nos ganan los que quisieran que se padeciera de amnesia".

"Todavía ahí me están diciendo que por qué hablo del pasado, pues cómo no voy a hablar del pasado, el que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va", expresó.

En el Salón Tesorería, el presidente expuso fotos del avión TP01 "José María Morelos y Pavón" y rechazó que haya sido "pura faramalla" la venta de la aeronave: "Pues sí, sí se vendió".

López Obrador señaló que se atrevieron a nombrar como "José María Moleros y Pavón" al avión, y no Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz, Victoriano Huerta o Carlos Salinas de Gortari.

Repitió la "fórmula mágica": "Si ni hay corrupción, si no hay derroche, si no hay lujos en el Gobierno, el presupuesto alcanza, rinde".