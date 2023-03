AMLO rechaza que Sedena espíe; asegura que solo hace labores de inteligencia

Luego de conocerse que la Sedena espió a un defensor de los derechos humanos en Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se trate de acciones de esta naturaleza, sino de inteligencia e investigación que lleva a cabo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para no usar la fuerza.

“Se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto, el Instituto de Inteligencia (CNI) hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza”.

En conferencia de prensa, AMLO dijo que no hay ninguna ilegalidad en el trabajo que realiza el CNI en conjunto con la SEDENA.

“Desde luego siempre están en contra de nosotros…. todos ellos están en contra de nosotros, pero no hay ninguna ilegalidad".

Sobre las escuchas a un defensor de derechos humanos y tres periodistas, a través del malware Pegasus, el presidente López Obrador dijo que está informado del trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el CNI, que tiene como propósito conocer sobre movimientos y operaciones de la delincuencia organizada.

“Ese es el propósito, básicamente nada más que les quede claro, nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales, nosotros hicimos el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor", dijo AMLO.

“El caso que se está mencionando de este defensor de los derechos humanos fue aquí denunciado por un compañero de ustedes (la prensa en la mañanera), señalando que tiene presuntos vínculos con grupos de la delincuencia en Tamaulipas, y aquí dijimos que eso no nos correspondía a nosotros”.

AMLO reiteró que no hay ninguna hay ninguna instrucción para que se espíe a ningún opositor o a un periodista, porque independientemente de que es un acto de deshonestidad, de falta de principios que él mismo padeció durante muchos años, "todos los medios, con honrosas excepciones, están en contra de la transformación".