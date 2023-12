AMLO promociona a Sheinbaum pero evita mencionar su nombre

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó la inauguración de la Megafarmacia para hablar de la sucesión presidencial, y aseguró que a quien le entregue la banda, en 2024, será "una persona muy buena".

Desde Huehuetoca, Estado de México, el ejecutivo federal fue cuidadoso en no mencionar el nombre de Claudia Sheinbaum, y hasta reconoció que lo anterior lo hizo para evitar que lo "rasuren".

"El gobierno que viene va a ser mejor. Yo no puedo decir qué nos va a deparar el futuro, pero intuyo que a quien voy a entregarle la banda presidencial va a ser muy buena, muy buena, trabajadora", declaró.

Ante unas 300 personas, quienes le pidieron nombrar a Claudia Sheinbaum, el primer mandatario reconoció que no podía hacerlo porque lo anterior violaría las disposiciones electorales del INE: "Voy a decir: ‘una persona’, no me vayan a cepillar", explicó.

Por lo anterior, los asistentes lo apoyaron y corearon el nombre de la exjefa de gobierno.

"Va a ser una persona trabajadora"... "Claudiaaa", respondieron los ciudadanos que estaban en el evento.

"Una persona muy inteligente"... "Claudiaaa", volvieron a gritar los asistentes.

"Una persona muy honestaaa"... "Claudiaaa", gritaron por tercera ocasión los pobladores.

"Que viva Huehuetoca, que viva el Estado de México, que viva México", concluyó.