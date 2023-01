AMLO nombra a militar como nuevo subsecretario de Seguridad; Mejía Berdeja 'no dio ni el adiós', dice

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que Luis Rodríguez Bucio, excomandante de la Guardia Nacional, es el nuevo subsecretario de Seguridad, en sustitución de Ricardo Mejía Berdeja, quien se registró por el Partido del Trabajo (PT) para contender por la gubernatura de Coahuila.

En su conferencia mañanera, López Obrador pidió que no se use su nombre dentro de las precampañas y campañas rumbo a las elecciones de este 2023, además de lamentar que Mejía Berdeja no le dio "ni el adiós".

"No me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel", comentó el mandatario federal desde Palacio Nacional sobre Mejía Berdeja.

Y sobre las referencias a su persona en el proceso electoral, AMLO reiteró: "yo apoyo a quien triunfa de manera democrática con la encuesta".

Finalmente, informó que David Córdova Campos es el nuevo comandante de la Guardia Nacional, en sustitución de Luis Rodríguez Bucio, quien ahora es subsecretario de Seguridad en el Gobierno federal.

