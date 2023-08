AMLO niega acusaciones de Ebrard; rechaza 'acarreo' de la Secretaría de Bienestar en favor de Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la Secretaría del Bienestar haga "acarreo" en favor de Claudia Sheinbaum, como acusó Marcelo Ebrard.

"(Marcelo) Está en su derecho, pero es normal y además tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción que no se use al gobierno ni mucho menos al presupuesto para favorecer a nadie", declaró AMLO en su mañanera de este jueves sobre los señalamientos de Ebrard.

En Palacio Nacional, López Obrador aseguró que las "corcholatas" presidenciales Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum, saben que "no tengo una doble moral o doble discurso, que no nos metemos y que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va a decidir. Del otro lado ya hasta se los anticipé, pero ya no puedo hablar de eso, lo dicho, dicho está".

En ese sentido, AMLO aseguró que no tiene reportes de que funcionarios de Bienestar acarreen o hagan labor en favor de la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

"No, no, y se están portando muy bien, por ejemplo, los gobernadores, esos tienen más influencia, ninguno, porque en un momento nos reunimos y se suscribió un acuerdo, y los gobernadores lo han cumplido al pie de la letra".

López Obrador manifestó que entiende los señalamientos de Ebrard, porque en vísperas de que se decida quién será el coordinador nacional de la defensa de Cuarta Transformación, hay inquietudes y dudas razonables.

"Pero somos distintos, no puedo meterme a lo otro, no debería meterme en esto, pero ustedes son los que provocan", declaró AMLO.